'LCDLF México': José Eduardo Derbez apoya a Mar Contreras y 'desaira' a Dalilah Polanco

Ciudad de México.- Un nuevo escándalo ha surgido en el popular reality show La Casa de los Famosos México, edición 2025, y, por supuesto, está involucrada la actriz de Televisa Dalilah Polanco, ya que desde hace algunas semanas una parte de los espectadores ha expresado en redes sociales su total rechazo hacia el supuesto mal comportamiento de la actriz, quien incluso ha recibido diversos apodos de sus detractores.

Aunque Dalilah aparece en la noticia, no es la protagonista principal; en realidad, el foco está en la finalista del exitoso programa de Televisa, Mar Contreras, quien recibió un cálido y emotivo mensaje de su amigo José Eduardo Derbez. El mensaje incluso apareció en la pantalla del reality, y todos los habitantes pudieron escuchar cómo el joven mostraba su apoyo a la originaria de Culiacán, Sinaloa.

Con su característico sentido del humor, la pareja de la influencer Paola Dalay le deseó el mayor de los éxitos: "Mar, muchísima suerte, sabes que te quiero muchísimo, lo estás haciendo increíble, acá también tu familia te espera, he estado muy en contacto con ellos. Que llegues a la final, que ganes, te rifas con una parte, por lo menos me invitas a cenar, te mando muchos besos, sabes que eres una gran persona, échale ganitas".

José Eduardo le manda mensaje a Mar Contreras

Se burlan de Dalilah Polanco

Por su parte, los usuarios de internet no pasaron por alto la incómoda reacción de la actriz, conocida por interpretar a Martina en La familia P. Luche (2023). Según algunos espectadores, su rostro parecía desencajado, y mientras unos celebraron que fuera ignorada, otros consideraron que fue una falta de cortesía no tomar en cuenta a la expareja del actor y comediante Eugenio Derbez.

Los hijos de Derbez adoran a Alessandra, alguna vez los escucharon decir algo lindo de la LOCA?

jajajajaja

Jose Eduardo...

Mar: TQM

Dalilah: Hoy vengo de Lila CHTM https://t.co/9IIuE78GEe — MALEFICA (@YaCoVa58) October 4, 2025

"Los hijos de Derbez adoran a Alessandra, ¿alguna vez los escucharon decir algo lindo de la LOCA? Jajajajaja. Jose Eduardo… Mar: TQM. Dalilah: Hoy vengo de Lila CHTM", escribió desde su perfil de X (antes Twitter) @YaCoVa58. Por otro lado, quienes apoyan a Dalilah se mostraron ofendidos y aseguran que, al final del día, su ídola siempre logra convertirse en el centro de atención, algo que le resulta beneficioso.

Fuente: Tribuna del Yaqui