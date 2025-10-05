Tras polémica infidelidad en show de Coldplay, Andy Byron sorprende junto a su esposa

Ciudad de México.- Siguen siendo tema de conversación Andy Byron, exCEO de la empresa Astronomer, y Kristin Cabot, exjefa de Recursos Humanos de la misma compañía, pues, como te hemos informado en TRIBUNA, todo comenzó cuando se hizo viral un video en el que se les ve en pleno concierto de Coldplay. El problema surgió porque resultaron amantes, y se destacó esta traición a sus parejas aquella noche en que la kiss cam de Chris Martin los captó.

De hecho, los involucrados no solo perdieron sus empleos, sino que, según medios estadounidenses, también comenzaron a atravesar problemas familiares. En cuanto a Kristin, de acuerdo con Daily Mail, solicitó el divorcio a su esposo Andrew Cabot el 13 de agosto de 2025 en Portsmouth, New Hampshire. En su momento, la mujer aseguró que la ruptura se debía, principalmente, a la mala actitud de su marido.

¿Reconciliación?

En lo que respecta a la actualidad de Andy Byron, todo parece indicar que hay una posible reconciliación con su esposa Megan, pues fueron vistos caminando en Maine, Estados Unidos, portando sus anillos de boda. El medio antes citado publicó un par de fotografías en las que se observa a la pareja salir de una lujosa mansión en Kennebunk, para después dirigirse a la playa y compartir un picnic bajo un cielo que empezaba a oscurecerse.

La pareja paseaba muy feliz

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce si quedó atrás la presunta infidelidad del empresario, ya que, aunque fueron vistos por los paparazis, no existe una prueba concluyente que confirme que efectivamente decidieron hacer borrón y cuenta nueva. Por lo pronto, en nuestro medio de comunicación puedes consultar todo el seguimiento que se le ha dado a la noticia.

Escándalo en el show de Coldplay: Andy Byron reapareció junto a su esposa

El exdirector de Astronomer fue visto junto a Megan en Maine. Las imágenes muestran unidad familiar después del video viral de la supuesta infidelidad con la jefa de Recursos Humanos de la compañía, pic.twitter.com/ydDpd8C6Cv — mar (@mar1016563) October 1, 2025

Renuncia de Andy Byron

Actualmente, el puesto que dejó Andy Byron está ocupado por Pete DeJoy. El día en que Byron dejó su empleo, la empresa publicó un comunicado de prensa en el que explicó que la decisión fue tomada por el propio ejecutivo: "Esperamos que nuestros líderes den el ejemplo tanto en conducta como en responsabilidad, y recientemente eso no se cumplió", señala el escrito de Astronomer, con sede en Nueva York.

