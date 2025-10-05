(VIDEO) Concierto de Enrique Iglesias en Guadalajara deja boquiabierto a 'Checo Pérez'

Guadalajara, Jalisco.- El cantante español, bastante popular en México, Enrique Iglesias, se presentó ayer alrededor de las 21:37 horas en la Arena Guadalajara. El evento fue organizado por una marca de productos para el hogar y sistemas de automatización; además, estuvieron presentes algunas figuras destacadas del mundo del entretenimiento y del ámbito deportivo.

Entre los asistentes más reconocidos estuvieron Sergio Checo Pérez, piloto mexicano de Fórmula 1; Fátima Bosch, Miss Universe México 2025; Victoria Kjaer Theilvig, modelo danesa y actual Miss Universe; así como Alex Fernández, miembros de la compañía que produjo el show, creadores de contenido y, en general, un grupo reducido de invitados que disfrutaron del talento del hijo de Julio Iglesias.

De acuerdo con información de Infobae, el músico se mostró muy relajado y mantuvo constante interacción con el público, incluso tomándose fotografías. El carismático compositor no solo sonreía y aceptaba los peculiares peluches del Dr. Simi, sino que también contó que su primera novia fue de Guadalajara y que, a pesar de los años, sigue creyendo que las mujeres más hermosas del mundo están en esa ciudad.

El público comenzó a gritar

A lo largo de la noche interpretó sus mayores éxitos, comenzando con Súbeme y continuando con temas un poco menos conocidos como Freak y Chasing the Sun. El público coreó en sintonía canciones como Duele y Bailamos. Sin embargo, el momento que se volvió viral en redes sociales ocurrió cuando Iglesias bajó del escenario en busca de Pérez Mendoza, quien estaba sentado en una de las mesas principales.

Checo Pérez, el hombre capaz de tener a un hombre como Enrique Iglesias, y a toda una nación a sus pies uD83DuDC4FuD83CuDFFB pic.twitter.com/XFPi0mRmXP — Joss ?uD802uDF69 (@Josswknd) October 5, 2025

Se desató el furor cuando Enrique invitó a Checo a acercarse al frente; una vez allí, se arrodilló ante el piloto y los gritos del público no se hicieron esperar. Asimismo, el productor discográfico evidenció su admiración hacia Pérez, quien respondió con una sonrisa y agradeciendo la atención. La presentación concluyó con I Like It, mientras el cantante de 50 años abandonaba el escenario dejando tras su paso confeti dorado.

Fuente: Tribuna del Yaqui