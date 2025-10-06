Escándalo en 'VLA': Nicole Chávez y exgalán de Televisa hacen campaña para despedir a Ferka

Ciudad de México.- Una vez más se desata tremendo escándalo en TV Azteca, debido a que la reconocida presentadora, Nicole Chávez, se unió con el exgalán de Televisa originario de Argentina, Agustín Fernández, para en los foros de la mencionada empresa crear una campaña en contra de su compañera, la actriz y conductora, Ferka, en la que se solicita que firmen una solicitud para despedirla de Venga la Alegría: Fin de Semana.

Ferka en los últimos años, había estado brillando en la empresa San Ángel, primero en Guerreros 2020, donde fue denominada como 'Mamá Leona', después en Inseparables, en el reality de Las Estrellas Bailan en Hoy y La Casa de los Famosos México, sin embargo, después de la polémica en este último proyecto, la actriz hace un par de meses que fue confirmada para la emisión de semana del matutino antes mencionado.

Como parte de sus labores, en el programa hay varios concursos, como el Ven a Bailar, pero, el pasado domingo 5 de octubre se estrenó el de Maestros del Maquillaje, en el cual María Fernanda Quiroz, nombre completo de Ferka, funge como critica de esta primera temporada, dando sus opiniones y calificaciones a los maquillajes de las temáticas que se le den a los participantes de esta emisión.

¿Listos para brillar? uD83DuDC84? Esta mañana inicia la segunda temporada de “Maestros del maquillaje”. uD83DuDC8B Prepárense porque aquí demostrarán su talento. uD83DuDC4CuD83CuDFFC #VLAFinDeSemana #MeHaceBrillar pic.twitter.com/a66uSWW4Zc — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 5, 2025

En el primer programa, la reconocida actriz de Los Sánchez, se mostró como una juez implacable que no dejaba pasar los errores, básicamente una 'Juez de Hierro', por lo que sus compañeros, Agustín y la hija de Julio César Chávez, no dudaron en hacer una petición formal para que fuera despedido de su papel como jurado. Esta petición la llevaron por todo el foro para que fuera firmada por sus colegas.

Ante esto, Ferka comenzó a advertir a sus colegas que si firmaban iba a dejar de ser buena con ellos y no les regalaría cosas, incluso Titi Jaques salió en su defensa, asegurando que era culpa del café que Ferka andaba con todo en sus criticas, debido a que no era descafeinado y eso era lo que ponía medio de malas a su compañera, negándose a firmar la petición, mientras que Nicole y Agustín seguían con su campaña.

¡QUÉ IMPACTO! uD83DuDE31 @nicolechavez03 y Agus recolectaron firmas en el foro para sacar a @Ferka del reality. uD83DuDE31uD83DuDC84uD83DuDC40uD83DuDD25 #MaestrosDelMaquillaje pic.twitter.com/xthDm9xkIv — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 5, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui