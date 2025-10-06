Ni en su cumpleaños la perdonan: Ángela Aguilar recibe críticas tras iniciar su festejo 22

Ciudad de México.- El próximo 8 de octubre la cantante estadounidense Ángela Aguilar celebrará su cumpleaños, fecha que llega en medio de los reflectores, ya que en los últimos años ha estado envuelta en diversas controversias. Como es sabido, su relación con su ahora esposo Christian Nodal no comenzó de la mejor manera, al menos según los rumores que aseguran que el músico sonorense fue infiel a su expareja y madre de su hija, Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu.

De fiesta

Este día, la joven compartió una historia con la frase: "Empezamos con las festividades", dando a entender que las felicitaciones por su cumpleaños número 22 ya comenzaron a llegar. No obstante, los comentarios en sus redes sociales siguen siendo poco agradables, y los que son algo más simpáticos tienden a burlarse. "Feliz cumple, espero que este año te termines de desarrollar", escribió el usuario @Bitubel36.

La publicación de la nieta de Flor Silvestre, aparentemente tomada dentro de un avión, incluía una fotografía en la que aparecía un pastel decorado con frutos rojos. En las últimas semanas ha circulado el fuerte rumor de que los conciertos de Ángela no logran llenarse e incluso que ha pensado en el retiro; aunque es importante aclarar que no existe ninguna versión oficial que confirme dicha información.

Historia de Instagram

En una reciente entrevista, la intérprete de Qué Agonía habló sobre el impacto emocional que ha tenido la atención mediática en su vida personal. "Puede hacerte sentir muy sola estar en una sociedad donde, como mujer, lo que sucede en tu vida personal suele ser más importante que lo que logras artísticamente", expresó en un podcast. Por su parte, Christian Nodal también denunció campañas de odio organizadas en su contra, asegurando que el hostigamiento hacia Ángela no ha sido espontáneo.

A pesar de todo, la artista dedicada a la música regional mexicana continúa enfocada en su carrera profesional y en mantener una conexión cercana con sus fanáticos. Con esta publicación, da inicio a una semana que seguramente estará llena de emociones, recuerdos y muestras de afecto, reafirmando el vínculo que mantiene con su público y la importancia que cada etapa tiene en su vida.

Fuente: Tribuna del Yaqui/ Agencia México