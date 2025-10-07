¿Florinda Meza arremete en contra de Bad Bunny? Reacciona a su homenaje al 'Chavo del 8'

Ciudad de México.- La reconocida y polémica actriz de 70 años, Florinda Meza, acaba de emplear sus redes sociales para compartir su verdadera reacción al tan comentado homenaje realizado a El Chavo del 8, por parte del reconocido cantante puertorriqueño, Bad Bunny, durante una de sus participación en un programa de comedia estadounidense, ¿acaso sí arremetió en contra del cantante?
Como se sabe, durante la participación del denominado 'Conejo Malo' en el programa Saturday Night Live, el cantante de origen puertorriqueño hizo homenaje a uno de los personajes latinoamericanos más famosos de todos los tiempos, 'Kiko', que era realizado por Carlos Villagrán. Ante esto, Carlos se pronunció encantado y pidió que si se pudiera hacer una colaboración entre ambos en el personaje, pidiendo que le hicieran llegar su petición al cantante.
Sin embargo, por otro lado comenzó a circular que supuestamente, Meza, que era la famosa 'Doña Florinda', al parecer habría empleado su cuenta de X, antes conocida como Twitter, para mostrar su descontento con esto, asegurando que la elección de 'Kiko'. Ante esto, Florinda ha decidido desmentir que ella haya hecho tales comentarios, destacando que a ella le "encanta que le hagan homenaje al legado de Roberto. Me gustaron todos, pero la interpretación de Bad Bunny fue magistral".
Meza declaró que ella ha sido testigo de como el trabajo de Chespirito ha trascendido culturas desde hace más de 40 años, recalcando que para ella, la magia de estos personajes debe de ser homenajeada de esta manera, recordando que incluso en Los Simpson hay un personaje basado en estas obras: "Hay mucho cariño ahí y se nota. Esa es la magia del programa, que fue doblado en muchos idiomas, hasta en japonés y mandarín. Incluso Matt Groening, creador de Los Simpsons, incluyó en su famosa serie animada un personaje inspirado en el Chapulín Colorado".
Ante esto, Florinda mandó su más sincero agradecimiento a Saturday Night Live, pero sobre todo, a Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real de Bad Bunny, por esta elección de sketch, y que casi consiguieran que 'El Profesor Jirafales', al fin le diera beso a 'Doña Florinda', negando que ella se haya ido en contra de cualquiera de los participantes de esto: "Y por último, les quiero decir que estamos en una época maravillosa. La inteligencia artificial sirve para cosas positivas, mi documental ¡Atrévete A Vivir! es una prueba clara de ello. Pero también se usa para estafar, mentir y suplantar la personalidad".
No he publicado nada en mi cuenta de X desde el 4 de junio de este año. NADA. Cualquier post que se me adjudique en esta plataforma sobre este homenaje de Bad Bunny, es falso. Si ustedes creen que esto sólo nos pasa a los famosos, les cuento que le puede pasar a cualquiera. Por eso, ahora más que nunca, hay que estar alerta. Y como público, atender sólo aquella información verificada", concluyó.
Fuente: Tribuna del Yaqui