¿Kunno llega al programa 'Hoy' de Televisa como nuevo integrante del elenco?

Ciudad de México.- El polémico creador de contenido regiomontano Kunno recibió una gran sorpresa por parte de la producción de Hoy 2025, ya que formará parte de la nueva temporada de Las estrellas bailan en Hoy 2025. Este anuncio generó opiniones divididas, pues, como informamos en TRIBUNA, ayer se confirmó la participación de Aarón Mercury, exhabitante de La Casa de los Famosos México.

Aparentemente, no existe una relación cercana entre las personalidades de internet; aunque nunca ha pasado a mayores, a los fans del integrante del Team Noche les preocupa que la producción quiera generar polémica. Por lo pronto, la revelación de Kunno se dio esta mañana durante una transmisión en vivo, cuando Galilea Montijo interrumpió la sección de moda para entregarle al tiktoker una caja: "Bravo, nuestro modelo, quédate ahí porque, ¿saben qué me está diciendo un pajarito? Me mandaron hoy a coronarte. Pon tu cabeza para coronarte, mira qué corona tan pesada".

La séptima edición comenzará el lunes 13 de octubre por el Canal de las Estrellas. Participarán 12 parejas de celebridades, así como los jueces del programa. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, el equipo está conformado por: Jessica Díaz, actriz y cantante; Aldo Guerra, actor; Jimena Longoria, influencer y conductora; Gualy Cárdenas, esposo de Jimena; Michelle González, actriz; Marcelia Figueroa, hija de Joan Sebastian; Chevo, comediante; Jade Fraser, actriz; Malillany Marín, actriz; Aarón Mercury, influencer; y Kunno, influencer y modelo.

Kunno participará 'Hoy'

¿Kunno sigue siendo amigo de Ángela Aguilar?

Durante un reciente encuentro con reporteros a las afueras de Televisa San Ángel, Kunno aseguró que mantiene un estrecho contacto con la hija de Pepe Aguilar, a quien considera una gran amiga. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre ella, mencionó que prefiere mantener sus reuniones fuera de los medios de comunicación y dio a entender que quizá no podría verla para su cumpleaños.

"Nos queremos mucho, saben que cumple años el 8 de octubre, entonces pues la vamos a felicitar. Digo, obviamente yo con este proyecto [Las estrellas bailan en Hoy], a lo mejor no me toca coincidir con ella, pero, o sea, es eso, simplemente somos amigos y creo que ya también queremos dejarlo fuera de lo mediático, ¿no?", afirmó el joven de 25 años con más de seis millones de seguidores.

