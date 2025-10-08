Ángela Aguilar, celebrada por fans y familia; crece la curiosidad por la sorpresa de Nodal

Ciudad de México.- La familia Aguilar está de manteles largos celebrando el cumpleaños número 22 de la reconocida cantante de música regional mexicana, Ángela Aguilar. A lo largo del día, en redes sociales recibió un sinfín de comentarios positivos, y algunos de sus fans esperan con entusiasmo descubrir cuál es la romántica sorpresa que le dará su esposo, el cantautor sonorense Christian Nodal.

Aunque públicamente solo Aneliz Álvarez Alcalá y su padre Pepe Aguilar han dejado mensajes de felicitación, se espera que de manera privada los demás miembros de la familia también la hayan apapachado. Cabe recordar que el pasado 6 de octubre comenzaron los festejos, cuando la intérprete de El Equivocado (2015) compartió desde un avión privado la foto de un pastel decorado con frutos rojos y un letrero que decía Happy Birthday.

¿Cómo la felicitó su padre?

De una manera muy conmovedora, Pepe Aguilar se pronunció en redes sociales, subiendo un video con imágenes de Ángela desde que era una pequeña niña, acompañado de un texto donde expresó su amor y orgullo: "Has crecido entre luces y sombras, aprendiendo, cayendo, volviendo a levantarte. Verte convertirte en la mujer que eres hoy es mi mayor orgullo. Y nunca nadie podrá apagar tu luz. El amor de un padre no se explica… se agradece a la vida. Feliz cumpleaños, hija. Te amo".

Ángela nació el 8 de octubre de 2003 en Los Ángeles, California, y desde temprana edad ha estado inmersa en el mundo artístico, heredando el talento y la disciplina de su dinastía. A lo largo de su carrera, ha lanzado álbumes como Primero Soy Mexicana (2018), que le valió nominaciones a los Latin Grammy, y ha colaborado con artistas como Pepe Aguilar en proyectos familiares, incluyendo Nueva Tradición (2012), grabado junto a su hermano Leonardo cuando tenía apenas nueve años.

Pepe Aguilar es padre de cuatro hijos: Emiliano Aguilar (1992), Aneliz Aguilar (1998), Leonardo Aguilar (1999) y Ángela Aguilar (2003). Los tres menores son fruto de su matrimonio con Aneliz Álvarez Alcalá, mientras que Emiliano es hijo de una relación anterior con la cantante Carmen Treviño. Por su parte, Aneliz Álvarez, madre de Ángela, también dedicó un emotivo mensaje a su hija: "Que tu paz, tu sonrisa y tu voz nada ni nadie lo detenga. Sigue haciendo historia, sigue tus grandes sueños. Tu fuerza, tu talento y carácter nos inspiran. Te amo siempre, mi niña".

