Laura Zapata no desiste: Asegura que llegará hasta las últimas en juicio contra enfermera

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora mexicana, Laura Zapata, acaba de brindar una entrevista para Venga la Alegría, tras salir de la Fiscalía, en la que dejó en claro que no piensa desistir en la demanda que tiene en contra de la señora Jessica de Jesús, la enfermera que estaba a cargo de su abuela, Eva Mange, poco antes de su triste muerte, asegurando que llegará hasta las últimas consecuencias en su juicio.

Ante las cámaras de TV Azteca, Zapata declaró que ella cree que Jessica y todos los implicados en el caso de su abuela deben de pagar y deben de tener consecuencias por sus actos, que señala causaron tanto dolor, cómo de manera física, como emocional para ella y sobre todo, su abuela: "Quiero llegar hasta las últimas consecuencias, porque cada quién tiene que pagar lo que debe, porque en la vida, no te puedes ir sin pagar lo que debes, y el dolor y el engaño, se tiene que pagar".

Sobre el juicio, la villana de María la del Barrio, declaró que Jessica pospuso su audiencia debido a que hizo otro cambio en sus abogados, por lo que lo que tenía que verse este miércoles 8 de octubre, se va a tener que aplazar hasta que el juez dicte la nueva fecha para verse las caras y dar el desahogó de pruebas: "Se pospone la audiencia, porque hubo cambio de abogado, nuevamente volvió a cambiar la inculpada, Jessica de Jesús".

Según los informes, el motivo detrás de esta elección, es porque los abogados de Jessica, propusieron un deslinde de responsabilidades para un juicio abreviado, y que cumpla una pena menor, a lo que los representantes legales de Zapata se negaron rotundamente: "Evidentemente nos vamos a oponer a dicha petición, porque existe mérito, evidencia y prueba de que esto tiene que llegar a un juicio oral, para que se haga justicia completa".

Finalmente, la prensa quiso hablar con Jessica, pero al enfermera se negó a hablar rotundamente de esta situación. Por su parte, la actriz de La Gata y Esmeralda, declaró que era evidente que no daría declaraciones cuando sabe que ella hizo mal y merece ser castigada por su delito: "Tiene miedo, porqué sabe lo que hizo, sabe el resultado que debe de tener su mala acción, el haber escondido las lesiones de mi abuela, y haber mentido".

Fuente: Tribuna del Yaqui