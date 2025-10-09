Sacan del clóset a Agustín Fernández: El galán de TV Azteca tendría romance con chica trans

Ciudad de México.- Una vez más el nombre de Agustín Fernández, está envuelto en polémica amorosa, debido a que se acaba de afirmar que ya lo han sacado del clóset, pues una cuenta de chismes en redes sociales, aseguró que el actual galán de TV Azteca, actualmente se encuentra teniendo un torrido romance con la chica transgénero más famosas de la TV mexicana, Wendy Guevara, incluso dicen que rechazó a conductora de Televisa por ella.

Como se sabe, Fernández dentro de La Casa de los Famosos México, en su segunda temporada, dio mucho de que hablar, a causa de sus interacciones amorosas, debido a que Gomita estaba tratando de conquistarlo, pero cada semana, en las fiestas se involucraba de alguna manera con Gala Montes y le rompía el corazón a la conductora e influencer, que al final ni fuera de la casa tuvo una oportunidad.

Pero ahora, después de tantos dimes y diretes, que supuestamente el exparticipante de Guerreros 2020 tuviera amoríos con Montes fuera de la casa, se comenzó a decir que la realidad, es que tuvo que terminar su relación con ambas mujeres, debido a que en realidad estaría involucrado sentimentalmente con la ganadora del reality show de Televisa. En su momento, ambos negaron las especulaciones.

El tema parecía estar olvidado a un año de todo este escándalo mediático, sin embargo, recientemente la cuenta de X, antes conocido como Twitter, de La Tía Sandra, se ha comenzado a decir una vez más, que el actual presentador de Venga la Alegría: Fin de Semana, sí se encuentra en una relación sentimental al lado de Guevara, pero que la mantienen en secreto y que por ella fue que rechazó a Gomita en realidad.

Cabe mencionar que hasta el momento, el exparticipante de Survivor México: Héroes contra Villanos, no ha salido para negar o confirmar lo dicho, pero en comentarios comenzaron a asegurar que a Fernández en realidad le gustan los hombres y que por eso Wendy fue su elección.

Yo solo vengo a decir que AGUSTÍN FERNÁNDEZ prefirió estar con WENDY GUEVARA que con GOMITA OFICIALuD83DuDE33uD83DuDE31#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX3 #WendyGuevara #Gomita pic.twitter.com/yvR5e3x5BA — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) October 9, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui