"Te van a quitar la visa": Eugenio Derbez genera polémica por su disfraz de Donald Trump en Halloween

Ciudad de México.- El pasado 31 de octubre se celebró Halloween, y por supuesto, muchos famosos se unieron a esta festividad. Algunos deslumbraron con sus espectaculares atuendos, como Belinda, quien se puso en la piel de Greta Gremlin. No obstante, el comediante mexicano Eugenio Derbez optó por algo mucho más polémico que varios compatriotas aplaudieron. Aquí te contamos todos los detalles.

A través de sus historias de Instagram, Derbez compartió su curioso disfraz, que simulaba que Donald Trump lo estaba cargando. Más tarde subió una fotografía junto a su esposa, Alessandra Rosaldo, quien se caracterizó como Jessie, el personaje de la película Toy Story. Cabe destacar que la cantante participó en la versión en español del tema Cuando ella me amaba (When She Loved Me), interpretado por la vaquerita en el filme.

"Los hombres, cuando nos disfrazamos, nos importa poco lo que nos pongamos; elegimos lo más ridículo, lo más chistoso, nos da igual. Pero las mujeres no, ellas tienen que escoger su disfraz para verse guapas… algo entallado, maquillaje perfecto… ¿por qué? ¿Alguien me puede explicar?", cuestionó de manera divertida en sus redes sociales el intérprete y creador de Ludovico P. Luche.

"La gente diciendo: 'te van a quitar la visa'… ja, ja, no saben que Derbez se hizo ciudadano desde 2017. Me río doble: una por la ignorancia de la gente y otra por el buen disfraz", escribió el usuario @horaciogutierrez619. Sin embargo, para @anilizval la elección del comediante no fue adecuada: "Qué falta de empatía y respeto, más por las tantas situaciones que viven hoy en día las familias latinas…".

Posicionamiento político

Desde hace tiempo, Eugenio Derbez se ha caracterizado por ser uno de los artistas mexicanos que más ha criticado las políticas migratorias de Donald Trump. De hecho, en 2025, cuando el empresario estadounidense ordenó redadas del ICE en Los Ángeles contra migrantes, el actor realizó una serie de publicaciones alzando la voz por la comunidad latina y denunciando las agresiones injustificadas.

