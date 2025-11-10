Ace Frehley: Esto es lo que provocó la trágica muerte del icónico exguitarrista de KISS

Ciudad de México.- El pasado 16 de octubre de 2025 se dio a conocer la lamentable muerte de Paul Daniel Frehley, mejor conocido como Ace Frehley, quien fue una de las estrellas de rock más icónicas de todos los tiempos. La mayoría de los amantes del género solían escuchar a Kiss, banda que fundó y en la cual se convirtió en uno de los vocalistas ocasiones más admirados por sus millones de fanáticos.

Sin embargo, fue hasta este 10 de noviembre que se dio a conocer la causa oficial de su fallecimiento. Como se informó en aquel momento, colapsó en su estudio y fue hospitalizado de urgencia. Ahora, según información de Daily Mail y TMZ, el músico de 73 años de edad murió a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico provocado por una caída, clasificándose su deceso como accidental.

De acuerdo con el informe forense, la emblemática estrella mundial sufrió una fractura en la parte posterior del cráneo y un hematoma subdural —que, según la Real Academia Española (RAE), se define como la "acumulación de sangre en un tejido por rotura de un vaso sanguíneo"—. Además, se le consideró que presentó un accidente cerebrovascular. Por lo tanto, el misterio sobre su muerte terminó, ya que todo fue provocado por la caída ocurrida en su vivienda en Nueva Jersey.

Se informa que, tras el incidente, Frehley pasó por momentos críticos, al grado de ser conectado a un respirador artificial. A pesar del tiempo transcurrido, no mostró mejoría, lo que llevó a sus seres queridos a tomar una de las decisiones más difíciles: retirarle el soporte vital. Durante sus últimos momentos, sus familiares estuvieron presentes, acompañándolo mientras ocurría el desenlace.

"En sus últimos instantes, tuvimos la fortuna de rodearlo con cariño, pensamientos pacíficos, oraciones e intenciones mientras partía de este mundo", expresaron sus parientes en un comunicado difundido el día de su muerte. Por su parte, los también fundadores de Kiss, Paul Stanley y Gene Simmons, señalaron que a pesar de su partida Frehley es alguien que "siempre será parte del legado de Kiss".

