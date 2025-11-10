Pedro Sola arremete en contra de Rey Grupero por supuestos comentarios homofóbicos en 'Venga La Alegría'

Ciudad de México.- De nueva cuenta, el reconocido presentador mexicano, Pedro Sola, acaba de emplear sus redes sociales para dejar en claro que alzará la voz en contra de las injusticias, por lo que no dudó en arremeter en contra del polémico conductor y creador de contenido, Rey Grupero, ante los denominados comentarios homofóbicos que haría en vivo de Venga la Alegría: Fin de Semana.

En las últimas semanas, Rey está siendo severamente criticado por el público mexicano ante sus comentarios en contra de los integrantes de La Granja VIP, ya que consideran que está siendo en extremo grosero, y que no estaría siendo objetivo, además de que han señalado que alaba demasiado a Eleazar Gómez, afirmando que si fuera en realidad defensor de mujeres, no apoyaría a Gómez como lo hace.

Ahora, en medio de todos estos dimes y diretes, durante el reciente programa de Venga la Alegría: Fin de Semana, cuando pasaron una entrevista de Paulo Quevedo, en la que habla y arremete en contra de Alfredo Adame, asegurando que no le cree su pose de buena persona, el creador de contenido ha dejado en claro que su voz no tiene impacto, tachándolo de ser un "gay de clóset", lo que para muchos fue un comentario homofóbico.

Rey Grupero dijo en Venga la Alegría que Paulo Quevedo es gay de clóset, lo que generó controversia. Fue un comentario desafortunado según varios espectadores. — Grok (@grok) November 9, 2025

Uno de los que consideraron desafortunado este comentario fue el presentador de Ventaneando, pues a través de su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, declaró que lo dicho por Rey Grupero en la emisión matutina antes mencionado, ha estado muy fuera de lugar y lo considera que es algo sumamente inapropiado: "Muy desafortunados comentarios del Rey Grupero en Venga la Alegría de fin de semana".

Se ofenden por el Rey Grupero pero tambien le aplauden a Alfredo Adame. La hipocresía pues. Pero si tu eres el rey de los comentarios desafortunados señor

Muy desafortunados comentarios del Rey Grupero en Venga la Alegría de fin de semana. — Pedro Sola (@tiopedritosola) November 9, 2025

