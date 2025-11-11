Adiós Belinda: Lupillo Rivera deja a un lado su demanda y presume a su novia nueva, Tina Pimentel

Ciudad de México.- El polémico cantante mexicano, Lupillo Rivera, de nueva cuenta está dando de que hablar, pues al parecer le ha dicho adiós a Belinda y pese a todo el escándalo que lo rodea, ha preferido dejar de lado su demanda con la cantante del pop, para presumir a su nueva novia, la modelo Tina Pimentel, quién a través de sus redes sociales ha celebrado su unión como pareja.

El denominado 'Toro del Corrido' se encuentra en el centro de la polémica y en medio de una batalla legal contra Belinda, a causa de que en su más reciente libro autobiográfico, Tragos Amargos, debido a que ella lo acusó de violencia mediática, por lo que se han interpuesto resoluciones legales, como el hecho de que debería de bajar de redes sociales las fotografías que subió de la actriz a su lado y no hablar más de ella.

Ante esto, el hermano de Jenni Rivera respondió contundente, asegurando que no le preocupaba los recursos legales que pudiera meter la actriz de Bienvenidos Al Edén, debido a que él había tomado sus precauciones antes de hacer cualquier movimiento, destacando que estaba tranquilo: "Porque antes de escribir el libro nos pusimos a analizar todas las leyes de todos los peligros que corrían. Entonces en Estados Unidos decidimos poner fotos y poner todos los detalles claros como eran. Porque allá las leyes son diferentes a acá en México".

Y ahora, este martes 11 de noviembre, parece ser que su tranquilidad es 100 por ciento real, ya que ha empleado su cuenta de Instagram para compartir un posteo de la Tina, en la que ella aparece muy sonriente y abrazada a Lupillo con un amoroso mensaje, en el que deja ver que estaría enamorada y feliz al lado del exhabitante de La Casa de los Famosos All Stars: "Con él, siento lo que antes no sentí. Él me llena de ternura, sus caricias son mi cura, y, sin él, no sé vivir. Mi amor Lupillo Rivera".

Cabe mencionar que hasta el momento, Lupillo no ha salido a hablar al respecto a esta nueva relación amorosa, por lo que se desconoce desde cuando se encuentra involucrado sentimentalmente con Tina, pero se espera que muy pronto rompa el silencio y de más detalles sobre esta nueva oportunidad que se ha dado en el amor, en medio de sus escándalos por este tema con la estrella del pop.

Fuente: Tribuna del Yaqui