(VIDEO) "No valora a su público": El polémico momento en que Kunno abandona 'Hoy' y deja a Rosa Caiafa

Ciudad de México.- Esta mañana, una acción del popular creador de contenido Kunno provocó la molestia de algunos espectadores, y todo comenzó en Las estrellas bailan en Hoy . Este martes les tocó presentarse al influencer y su pareja de baile, Rosa Caiafa, con un tango que, de acuerdo con los jueces, no les salió nada bien, debido a errores técnicos e incluso a la ausencia de conexión en varios momentos.

La más dura fue Ema Pulido, quien los calificó a ambos con un dos. Por supuesto, en el rostro de los participantes se reflejó la decepción: “Yo no vi ni tango, ni pop, ni freestyle; vi una lucha libre gruesa con emociones y tensión. Ella caía y se enredaba con el brazo, pero ensayen más, porque ya es la quinta semana y tienen muchos seguidores", explicó la destacada directora de danza mexicana.

Aparentemente, uno de los errores más grandes ocurrió cuando Kunno intentó girar a Rosa, pero el movimiento terminó siendo todo menos lo que su maestro les había enseñado. De hecho, el tiktoker intentó defender su actuación diciendo que no tuvieron suficiente tiempo para ensayar y que ese género no era algo que se les facilitara. Lo más extraño de todo ocurrió cuando de repente desapareció del escenario, y tanto su compañera como Galilea Montijo se dieron cuenta de que ya no estaba.

Instante en que se percatan de su ausencia

¿Qué opina la audiencia?

El programa de espectáculos subió un video a sus redes sociales titulado: "Después de escuchar las calificaciones de los jueces @papikunno se retiró del foro de HOY", donde se notó el desconcierto de Rosa Caiafa y de la propia conductora. Es importante agregar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, Kunno no se ha pronunciado sobre el incidente. ¿Qué habrá sucedido?

Después de escuchar las calificaciones de los jueces @papikunno se retiró del foro de HOY. #LasEstrellasBailanEnHoy @RositaCaiafaR pic.twitter.com/hLnm61LGCo — Programa Hoy (@programa_hoy) November 11, 2025

La gran mayoría de los internautas que apoyan a los participantes consideraron incorrecto que abandonara el foro sin dar ninguna explicación: "Y después se quejan de que el público vote por otra dupla. Imagínense la falta de respeto para quienes han apoyado a Ku, es poco profesional y no valora a su público al no comprometerse y hacer berrinche", escribió el perfil @Tere19May en X (antes Twitter).

