Romance en 'Exatlón México': Humberto le haría escena de celos a Ella Bucio por convivir con los rojos

Ciudad de México.- Tal parece que en Exatlón México no solamente las rivalidades y pleitos son protagonistas, debido a que hace poco se ha revelado que nació un nuevo romance dentro de las playas de la República Dominicana, entre la atleta de parkour, Ella Bucio, y del deportista mexicano, Humberto Noriega, ambos del equipo rojo. Pero, en medio de este nuevo amor, se ha revelado que ya hubo intensa escena de celos por la convivencia con otros rojos.

A lo largo de la historia del reality deportivo, además de la competencia en las pistas y las rivalidades amistosas que se crean entre los atletas para tratar de superarse, también ha florecido el amor, un ejemplo es el caso de Pato Araujo y Zudikey Rodríguez, los dos rojos que están casados y con dos hijos, Yomi con Casandra Ascencio, los azules que están comprometidos, e incluso entre diferentes equipos, como Yann Lobo, exrojo, con Roberta Isabel, exintegrante de los azules.

Ahora, al parecer la historia del romance se repite, debido a que hace poco, mientras que Ella estaba comiendo y su compañera de equipo Edna, estaba picando una fruta, la parkourista reveló que en medio de su cercanía con Humberto ha ido creciendo, pero que también ya se está llenando de drama, debido a que confesó que este le reclamó por la manera en que se está comenzando a llevar con otros hombres, como Mario 'El Mono' Osuna.

¡Los Rojos ganaron la batalla y aprovecharon que la caja maldita anda de vacaciones uD83DuDD25! uD83DuDE0E Descubre qué premios le tocarán a cada integrante. ?????? #ExatlónMéxico, lunes a viernes uD83DuDD567:00 PM. Domingo uD83DuDD566:00 PM. por Azteca UNO. uD83DuDCFA pic.twitter.com/u9sqmK83ho — Exatlón México (@ExatlonMx) November 12, 2025

Según Ella, Humberto le dijo que ve ciertas actitudes y escucha ciertas cosas que lo agüitan, a lo que Edna declaró que lo veía muy mal, debido a que ella esperaba que siendo un hombre tan guapo debería de tener más confianza en sí mismo, en especial en ella que no hace realmente nada malo. Hasta el momento, Humberto no ha hablado de esta situación, por lo que este tema del romance apenas comienza a dar de que hablar.

Sin embargo, mientras que unos fans dicen que les gusta esta pareja, otros están comenzando a decir que es inventada, ya que Ella tiene novio, incluso en reportajes de TV Azteca, han mencionado que Ella tiene un romance con Arturo Camarena Torres, conocido en redes sociales como @arturopinky, un atleta y coach de parkour con el que incluso abrió su propio centro de parkour.

OMG Como que Ella y humberto novies JAJAJAJA #ExatlonMexico pic.twitter.com/uM7UG8bOsT — ??????7 (@JazzSykees) November 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui