(VIDEO) La estrella de K-pop Hyuna se desvanece sobre el escenario durante su show

Seúl, Corea del Sur.- Kim Hyun-ah, reconocida cantante surcoreana que ganó fama tras formar parte de la banda 4Minute, está atravesando un momento complicado luego de desmayarse en pleno show durante su presentación en el Waterbomb Macao 2025. El incidente generó gran preocupación entre el público, al ver cómo la artista de 33 años de edad se desvanecía sobre el escenario.

Afortunadamente, sus bailarinas reaccionaron rápidamente y el equipo de seguridad la cargo hasta detrás del escenario. Horas más tarde, la cantante se manifestó a través de su perfil de Instagram, disculpándose por cualquier inconveniente que pudiera haber causado a sus fanáticos y dejando algunas palabras que generaron inquietud, al agradecerles todo el tiempo que la han apoyado.

"Quería ofrecerles un gran show, pero no recuerdo nada de lo que ocurrió. Me siento muy apenada con quienes fueron a verme", escribió la esposa de Yong Jun-hyung, exmiembro de Highlight. Les pidió a sus seguidores que no se alarmen, asegurando que no hay nada de grave: "Gracias por acompañarme desde que era joven. Estoy bien, por favor no se preocupen por mí", agregó la exempleada de Cube Entertainment.

¿Por qué están tan preocupados sus fans?

No es desconocido que en Corea del Sur los actores, cantantes e ídolos deben seguir un estricto modelo a seguir, ya que se les exige que su apariencia esté muy cercana a la "perfección". Para el público extranjero, las bandas de este país han sido populares durante varios años, pero lo que no les convence para nada es la presión que sus artista favoritos tienen de parte de sus empresas.

El peso de Hyun-ah

De hecho, hace unos días, Kim Hyun-ah subió a redes una fotografía de una báscula donde el número indicaba 49 kilogramos, y aclaró que deseaba cambiar el primer dígito. En el pasado, llegó a confesar en entrevistas locales que, cuando era muy joven, inclusive se alimentaba únicamente con una pieza de kimbap, lo que con el tiempo provocó fuertes desmayos, estrés y falta de sueño.

Fuente: Tribuna del Yaqui