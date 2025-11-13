Pee Wee rompe el silencio y habla de su proceso legal en contra de revista que lo sacó del clóset

Ciudad de México.- Después de que lo sacaran del clóset sin su consentimiento y haber optado por demandar a la revista ante un daño moral y difamaciones, el reconocido actor de novelas y polémico cantante, Pee Wee, recientemente en una entrevista en Todo Para La Mujer, decidió sincerarse con respecto al proceso legal que lleva en contra del medio de comunicación impreso, que de perder debería pagar millones.

Fue la mañana del pasado martes 6 de diciembre del 2022, cuando Irvin Salinas Martínez, nombre real de Pee Wee, se volvió de lo más comentario y arrasó con titulares, pues en TV Notas afirmaron que el joven desde hace poco más de cinco años que no se encuentra soltero y aparentemente desde hace tres años que se unió en matrimonio con Pepe Rincón, su manáger de 47 años. Casi al instante, ambos negaron dicha situación.

En el programa Hoy, declaró que él estaba muy molesto por estas difamaciones y por eso es que optó por interponer una demanda legal en contra de la revista, ya que no estaba dispuesto a que se dejaran pasar por este tipo de situaciones: "Lo que esta revista publica es una completa difamación. Vamos, obviamente, a ejercitar acciones, no quiero entrar más a detalle porque hay un equipo jurídico, americano y mexicano, vamos por dos vías (legales)".

Y ahora, ha más de tres años de que saliera dicha información, el reconocido exintegrante de Kumbia Kings, declaró que por fortuna, el proceso legal que lleva está a nada de terminarse y que está feliz con la justicia mexicana, ya que están portándose muy bien y básicamente ha logrado ganar el caso, así como su manáger habría logrado ganar el suyo, pero afirma que el costo fue muy alto, al menos para ellos.

Según Pee Wee, ambos perdieron muchas oportunidades y contratos por su culpa, dinero y hubo hasta problemas familiares por este tema.

Fuente: Tribuna del Yaqui