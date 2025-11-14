Tania Rincón rompe el silencio y aclara estafa de 1mdp del 'Escorpión Dorado' y 'Werevertumorro'

Ciudad de México.- Después de tantos dimes y diretes, la reconocida presentadora deportiva y de espectáculos, Tania Rincón, ha decidido volver a romper el silencio sobre la polémica de los hermanos Montiel, aclarando la estada de un millón de pesos que se dijo que cometieron en su contra, el 'Escorpión Dorado' y 'Werevertumorro', como parte de la sociedad que armaron para la Queens League en México.

Como se sabe, en julio de este 2025, comenzó a correr el rumor de que la expresentadora de Guerreros 2020 habría abandonado el equipo Pelusa Caligari, participante de la Queens League, debido a una supuesta estafa cometida por sus socios. Según la periodista Inés Moreno, Rincón habría destinado alrededor de un millón de pesos al equipo, pero optó por dejar la iniciativa ante la falta de retorno económico.

En ese mismo momento, frente al aumento de teorías y debates, la presentadora del programa Hoy abordó públicamente el tema mediante un video colocado en sus historias de Instagram, donde negó rotundamente haber sido objeto de algún desfalco por parte de los creadores de contenido: "Esta nota completamente falsa que está circulando acerca de Alex Montiel y de Gabo que me estafaron por 1 millón de pesos. Eso es completamente falso".

Ahora, durante el evento de La Mujer del Año, de la revista Glamour, en la que ella fue galardonada, una vez más negó rotundamente que Gabriel y Alejandro Montiel, los hermanos que hacen al 'Escorpión Dorado' y 'Werevertumorro', es completamente falso y todo se acabó en sana paz: "Mi agenda se puso sumamente apretada por temas mundialistas, entonces ya no pude yo darle seguimiento a este proyecto que demanda mucho tiempo, y así lo acordamos que ellos se quedarían a cargo del equipo. Al final, el presupuesto es muy importante".

Tania aseguró que ella sí puso dinero, pero no como una inversión, sino como un impulso para las jóvenes, por lo que sabía que no había un retorno, y salió porque ya no tenía tiempo, por lo que destaca que todo se acabó en sana paz: "Quedamos en super buenos términos, y se me hace injusto que de pronto digan que ellos me han robado y me habían estafado, al contrario, fue un trabajo en equipo y una sociedad que terminó en buenos términos".

Fuente: Tribuna del Yaqui