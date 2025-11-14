Veinte años después, Sia y Belinda vuelven a colaborar con el lanzamiento de 'Snowman'

Ciudad de México.- La cantante española Belinda sigue sorprendiendo a sus fanáticos, y ahora lo hizo por medio de la música, pues este viernes 14 de noviembre de 2025 se lanzó Snowman, su nueva colaboración con Sia, la cantante australiana. Pocos esperaban que este año se concretara un número musical junto a nuestra talentosa estrella. Aquí en TRIBUNA te contamos todo lo que debes saber.

Primero es vital aclarar que el tema originalmente salió en 2017, además de que forma parte de la serie de canciones navideñas iniciada por Everyday Is Christmas. Es importante señalar que Belinda y Sia ya habían trabajado juntas en 2006. Sin embargo, ahora presentan algo muy acorde con las próximas fechas decembrinas, buscando transmitir un mensaje de paz, amor y esperanza.

Diferencias

Un verso muy característico, que la gran mayoría aprende rápidamente, dice: "Vamos a ir por debajo de cero y a escondernos del sol. Te amaré para siempre, donde nos divertiremos. Sí, vamos al Polo Norte y vivamos felices. Por favor, no llores ahora, es Navidad, cariño. Mi muñeco de nieve y yo". En esta nueva versión, con algunas modificaciones, va más o menos así: "Hasta menos cero, bien lejos del sol; te amaré por siempre, divirtámonos. Hasta el Polo Norte voy si es junto a ti, qué lindas son las Navidades así, cerquita de ti".

Colaboración

¿Cuál es el objetivo de 'Snowman'?

De acuerdo con información en línea, el objetivo de la canción es mezclar la alegría de la temporada invernal con la nostalgia. En la letra, la narradora conversa con un muñeco de nieve, lo cual funciona como una metáfora de una "relación frágil y temporal". En conclusión, la canción habla de un amor eterno que, a pesar de las dificultades, no deja de ser una experiencia que evoca la magia y el disfrute de la figura invernal.

El impacto en la carrera de Belinda

Belinda, en última instancia, se ha arriesgado en su carrera y ha conseguido buenos frutos. A pesar de haber confesado que no recibiría regalías de Heterocromía, la posicionó en lo alto de TikTok. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, el trend sigue vigente y continúa siendo popular entre los internautas. Ahora, te toca a ti: ¿qué opinas del ligero cambio que este nuevo lanzamiento le ha dado a la carrera de Belinda?

