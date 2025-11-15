Kanye West agrega nueva fecha en la Plaza de Toros de CDMX; precios y venta de entradas

Ciudad de México.- Kanye West, reconocido rapero y cantante estadounidense, causó un enorme furor entre sus fanáticos al confirmar que se presentará en la Ciudad de México el próximo 30 de enero de 2026. Sin embargo, los boletos recién se pusieron a la venta el miércoles 12 de noviembre y se agotaron rápidamente, dejando a muchos decepcionados por no haber conseguido un lugar.

Para quienes se quedaron sin entrada, la promotora 515 Entertainment anunció hace un par de horas que se fijó una nueva fecha: el 31 de enero de 2026. La presentación, como se había informado previamente, se llevará a cabo en la Plaza de Toros "La México". Mientras algunos celebran la oportunidad de asistir a este nuevo show, otros expresan su descontento debido a que consideran los precios excesivamente altos.

Estos son los precios para el concierto de Kanye West en CDMX

Palcos: $24 mil 800 pesos mexicanos

Barrera: $18 mil 600 pesos mexicanos

1er Tendido: $12 mil 400 pesos mexicanos

Personas con discapacidad: $6 mil 200 pesos mexicanos

2do Tendido A: $6 mil 200 pesos mexicanos

2do Tendido B: $6 mil 200 pesos mexicanos

Lumbreras: $3 mil 348 pesos mexicanos

Grada general 2: $2 mil 852 pesos mexicanos

Grada general 1: $2 mil 852 pesos mexicanos

Ya están a la venta

Quienes deseen adquirir boletos para la segunda fecha deberán actuar con rapidez, ya que desde hoy sábado 15 de noviembre están disponibles a través de esta liga. Por lo general, las entradas se agotan en menos de 24 horas, especialmente tratándose de un artista de talla internacional. Cabe destacar que aún hay espacios disponibles al momento de la elaboración de esta nota.

uD83DuDEA82da fecha para Kanye West en la Monumental Plaza de Toros México#ye #kanye #ticketsmx pic.twitter.com/nclNpR3b6X — Tickets MX (@mx_tickets) November 15, 2025

Kanye West

Uno de los motivos por los que la noticia generó tanta emoción es que el público de la celebridad no ha disfrutado de un show en México desde 2018, cuando se presentó en el Palacio de los Deportes. Entre los éxitos que los asistentes pudieron disfrutar en aquella ocasión estuvieron Good Morning, I Wonder, Through the Wire, Champion, All Falls Down, Gold Digger y Touch the Sky.

Fuente: Tribuna del Yaqui