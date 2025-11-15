Pati Chapoy arremete en contra de 'La Granja VIP' y llama a Sergio Mayer "un papá metiche" por esto

Ciudad de México.- La reconocida periodista de espectáculos, Pati Chapoy, de nueva cuenta está dando de que hablar, debido a que acaba de arremeter en contra de lo que proyecta La Granja VIP y también en contra del polémico actor y político mexicano, Sergio Mayer, dejando en claro que no le parece correcto que se meta en temas de la producción, por lo que lo ha tachado de ser "un papá metiche" por poderosa razón.

En una reciente entrevista con medios de comunicación, al ser cuestionada sobre el proyecto de TV Azteca, mencionó que le parecía "vulgar" y aseguró que para ella era innecesaria esa clase de programación, declarando que el público quería ver cosas que no valían la pena y que para ella sería mejor que la sacaran del air: "Allá el público que quiere ver esas sandeces en televisión", aseguró.

Con respecto al tema de Mayer, Chapoy abordó el tema en Ventaneando, debido a que recientemente este declaró que sacaría a su hijo con Bárbara Morí por esta situación, declarando que era un dolor de cabeza y que debería dejar al joven hasta que el público decida: "El papá innombrable, qué dolor de cabeza con este hombre. El señor se quiere subir a La Granja, a toda esta revolución de promoción. Eso debiste de haber pensado antes".

uD83DuDC4AuD83CuDFFC uD83DuDCA5 LA CHAPOY vs LA GRANJA VIP ??



Patricia Chapoy dejó clarísimo que detesta los realities de convivencia:



“Allá el público que quiere ver esas sandeces en televisión”, dijo en entrevista con Carlo.



Su comentario llega en medio del fuerte distanciamiento que mantiene con la… pic.twitter.com/p7YXOUjsni — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) November 14, 2025

Ante esto, Mónica Castañeda declaró que no entendía porque Sergio estaba comportándose de esa manera, cuando Mayer Morí está en un momento clave de su vida y puede hacer un camino por sí solo en el mundo del espectáculo y no comprende que no lo deje avanzar solo: "Sergio está en un momento donde lo está conociendo el público, tiene la posibilidad de labrar su camino, cosa que de verdad nunca habíamos visto. ¿Por qué quiere hacer esto?".

Ante eso, Chapoy lo tachó de ser un metiche que solamente quiere controlar todo lo de su hijo sin pensar en él: "Porque es un papá metiche. Es un papá controlador". De la misma manera, Pedro Sola declaró que la producción del reality show debería de no ceder ante esto: "Solo espero que la producción no nos decepcione y no permita que esto pase. No es así de fácil, aquí no es la primera, señor".

uD83DuDE2CuD83DuDCFA Pati Chapoy no se guardó nada y opinó sobre La Granja VIP, el reality de su propia empresa: lo calificó como “bonito pero aburrido” uD83DuDE34, destacando que el elenco “está de flojera”, incluyendo a Sergio Mayer Mori. ¿Estás de acuerdo con ella? uD83EuDD14#ReneFranco #LaTaquilla… pic.twitter.com/IPasSHdawh — La Taquilla con René Franco (@La_Taquilla) October 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui