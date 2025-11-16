El radical cambio de Gaby Spanic desata comentarios: "¡Es Paola Bracho de nuevo!" (FOTOS)

Ciudad de México.- Gaby Spanic desde el viernes comenzó a volverse tendencia en redes sociales y, a pesar de que ya pasaron unos días, muchos siguen interesados en su cambio físico, pues consideran que prácticamente regresó a su icónico personaje de Paola Bracho en la telenovela La Usurpadora. Aquí en TRIBUNA te contaremos todos los detalles de por qué la actriz es la sensación.

Los seguidores se sorprendieron cuando publicó en sus historias de Instagram un par de fotografías, ya que recientemente la estrella venezolana se sometió a varios procedimientos de rejuvenecimiento facial en Brasil y, al menos basándose en las imágenes, fueron más que efectivos porque, para gran parte del público, se quitó al menos unos 20 años de encima.

De inmediato una ola de reacciones llegó a sus publicaciones: mientras unos la felicitaban porque, a diferencia de Ninel Conde, ella sí quedó muy bien, otros escribían que seguramente solo eran filtros. Por lo pronto, la guapa modelo posteó fotos con un look inspirado en la icónica Paola. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se ha dedicado a responder únicamente los comentarios positivos.

Compartió algunas historias del asunto

¿Tendrá consecuencias?

La creadora de contenido conocida como Tía Sandra opina que Gaby Spanic y El Bombón Asesino tienen más de un asunto en común, pues pronostica que los hilos tensores le producirán el efecto contrario: "Todos los doctores de prestigio han dicho que los hilos tensores no sirven a largo plazo y producen el efecto contrario", señaló la influencer a través de su perfil de X (antes Twitter).

¿Qué sucede con Ninel Conde?

Como te informamos en TRIBUNA, la cantante hace unas semanas se cambió el color de sus ojos y, aunque definitivamente no es el único tratamiento estético que se ha realizado, ciertas personas llegaron a la conclusión de que con esta decisión tan peligrosa superó sus límites. Incluso Ninel compartió un video explicando dónde la operaron, cómo fue la experiencia y también mencionó que eligió un tono marrón a un verde olivo.

Luego de que Gaby Spanic fue expulsada de ‘La granja VIP’, en su edición en Brasil; ahora, generó comentarios divididos por su actual aspecto físico. ¡Aseguran, se ve totalmente jovial! No obstante, hubo quienes la compararon con Ninel Conde. ¿Cómo se ve? Aquí te mostramos su antes y después.

¿Por qué Gaby Spanic fue expulsada de La granja VIP edición Brasil?

Gaby Spanic fue expulsada de La granja VIP Brasil tras protagonizar un polémico incidente durante una dinámica en vivo. En la prueba conocida como ‘Apontamento’, los participantes debían señalar a quien consideraban más pasivo en el juego. Ella eligió a Tamires Assis, con quien tenía una alianza, para lanzar una crítica.

En medio de la dinámica en vivo, Spanic le dio una bofetada a su compañera Tamires Assis, lo que ocasionó su expulsión inmediata del programa. Esto pasó bajo el argumento de que habría querido exponer la violencia que se vivía en el reality.

El incidente provocó un fuerte impacto entre los participantes del reality y en la audiencia. De hecho, el momento en que la actriz golpeó a Tamires se volvió viral.

La dirección del programa, encabezada por Rodrigo Carelli, confirmó que la expulsión de Gaby fue inmediata. Esta decisión se basó en que su acción rompía las reglas del reality, que prohíben expresamente la agresión física.

¿Cómo luce Gaby Spanic y qué cirugía se hizo?

Gaby Spanic, protagonista de ‘La usurpadora’, sorprendió a todos sus seguidores con la reciente publicación que hizo en sus redes sociales, la actriz ¡mostró su cambio radical!

A través de su cuenta oficial de Instagram, Spanic publicó en sus historias una fotografía del antes y después de su rostro. Eso no es todo, también señaló cuáles fueron los procedimientos de rejuvenecimiento facial a los que se sometió, ¡en Brasil!

Como era natural, los comentarios divididos no tardaron en hacerse presentes. En redes sociales, algunos de sus seguidores aplaudieron el gran cambio que tuvo la actriz en su rostro. Incluso, consideraron que se vería totalmente “jovial”. No obstante, hubo quienes ¡la compararon con Ninel Conde!

¿Por qué compararon a Gaby Spanic con Ninel Conde?

Hace unos días, Ninel Conde confirmó que se sometió a un cambio de color de ojos. Un peligroso procedimiento de nombre queratopigmentación. Esta cirugía se suma a otras que, según han reportado, ‘el Bombón asesino’ presuntamente se habría sometido a lo largo de su carrera, tales como:

Tras estos procedimientos rejuvenecedores, la famosa ha enfrentado diversas críticas en redes sociales. Sin embargo, ella ha dejado claro que no le interesan los malos comentarios de las personas.

Por lo anterior, en redes sociales algunos usuarios y cuentas de espectáculos compararon a Gaby Spanic con la exparticipante de La casa de los famosos México, tal como lo hizo ‘La tía Sandra’.

“GABI SPANIC vs NINEL: la guerra para no envejecer. Todos los doctores de prestigio han dicho que LOS HILOS TENSORES no sirven a largo plazo y producen el efecto contrario. ¿Quién ganó el duelo de rejuvenecimiento extremo?”

La tía Sandra

Como era natural, usuarios no tardaron en reaccionar a su publicación. Esto dijeron:

“Es neta que así quedó Gaby???? WOW ES PAOLA BRACHO DE NUEVO”,

“Gaby se ve super bien. Se ve super “chava*. ya en serio quedó bien la operación por lo menos en la foto. La otra ya no tiene remedio”.

Al momento, Gaby Spanic y Ninel Conde no se han pronunciado a las recientes comparaciones por sus arreglitos estéticos. ¿Habrá réplica?

Así lo dijo La tía Sandra: