Emiliano Aguilar estalla en contra de la farándula y ¿envía nuevo ataque a Christian Nodal?: "Gente falsa"

Ciudad de México.- El reconocido y polémico cantante de rap, Emiliano Aguilar, una vez más está dando de que hablar, debido a que a través de sus redes sociales ha arremetido en contra de la farándula, debido a que señaló que toda está constituida por "gente falsa", señalando que pronto él sería el que estaría en la cima, ¿acaso aprovechó el momento para enviar un nuevo ataque en contra de Christian Nodal y su hermana, Ángela Aguilar?

En los últimos meses, el intérprete de temas como Con La Frente En Alto, ha estado en una guerra personal con la propia de su pripio padre, Pepe Aguilar, atacando constantemente al intérprete del regional mexicano, al sonorense y al resto de sus hijos, incluso los acusó de querer hundirlo y mover sus influencias para evitar que fuera reconocido por su trabajo

Majo Aguilar, contó que en una ocasión que convivió con ella, él consumió una sustancia nociva para la salud, y ella se negó a hacerlo pese a que él se la ofreció: "Yo te puedo decir personalmente como mi prima, no, nada que ver. Es más, me va regañar por esto. Un día estaba fumando mot.., llegué y le dije: '¿Quieres?' Y ella me dijo: 'no, no'. Ella es anti drogas".

¿Majo Aguilar consume DR0G4S? Emiliano Aguilar sale en su DEFENSA tras los rumores. Además, ¿Podrían colaborar?#DePrimeraManouD83DuDC4C de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/3wHqpq6LfB — De Primera Mano (@deprimeramano) November 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui