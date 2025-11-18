¿Erika Buenfil, molesta? Esto dijo al saber que Silvia Navarro toma su papel en 'Amores Verdaderos'

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas mexicana, Erika Buenfil, en una reciente entrevista para el programa Hoy, decidió sincerarse y esto dijo al saber que la retirada y famosa actriz de melodramas, Silvia Navarro, va a tomar su papel en el remake de Amores Verdaderos, ¿acaso está molesta con Televisa?

Como se sabe, Buenfil al lado de Eduardo Yáñez, Eiza González y Sebastián Rulli, fue la protagonista del melodrama en el que dos guardaespaldas se enamoran de las dos mujeres que deben de proteger, después de que por un inesperado giro del destino, Yáñez en su personaje, salvará al de Buenfil, a la cual querían quitarle la vida por su fortuna, a la cual querían poder tener uno de los hombres de seguridad de su familia y la amante del esposo del personaje de la actriz.

Buenfil en entrevista para el matutino de la empresa San Ángel, le cuestionaron directamente por la nueva versión de dicho melodrama, que estará a cargo de Juan Osorio, ella declaró que no puede decir más que le da felicidad que una mujer tan talentosa tenga el papel y espera sea un éxito: "El mejor de mis deseos, que tenga mucho éxito, que creo que está a manos de Juan Osario, y él hace las cosas muy bien y ella es muy talentosa, entonces que felicidades y le deseo lo mejor".

Para cerrar con el tema, sabe que será inevitable que a Silvia le pregunten por ella, pero que eso no importa porque en realidad no hay que hacer comparaciones y se debe de apoyar esta nueva versión como algo nuevo, ya que la visión del productor es completamente diferente: "A Silvia Navarro le van a decir de mi, pero así es, que no comparen que cada quién haga su propia interpretación y su propia versión de este proyecto".

Finalmente, recalcó que ella se queda con los mejores recuerdos de dicho tiempo en su melodrama, y señaló que las cosas desde ese entonces para acá han cambiado mucho y ahora son más cortas, por lo que las jornadas son más intensas y largas, por lo que señala que sí será muy diferente a lo que se piensa. Por otro lado declaró lo orgullosa que estaba de que su hijo Nicholas Buenfil haya conseguido proyecto en la televisora por sus propios méritos y no por ser su hijo.

Fuente: Tribuna del Yaqui