Sentencian a 9 días de prisión al hombre que acosó a Ariana Grande durante su visita a Singapur

Singapur, Asia.- Hace unos días, la estrella estadounidense Ariana Grande vivió un momento de gran susto mientras caminaba por la alfombra roja del estreno de Wicked For Good en Singapur, cuando de pronto sintió un jalón provocado por un joven que posteriormente fue identificado como Johnson Wen, de 26 años y originario de Australia. A continuación te contamos qué sucedió con él.

El hombre se declaró culpable de causar molestias al elenco de Wicked, por lo que ya recibió un castigo por parte de las autoridades de Singapur. De acuerdo con información extraoficial, tras asumir su responsabilidad fue sentenciado a nueve días de prisión. Wen compareció ante el juez el lunes 17 de noviembre, y la fiscalía señaló que ya existían antecedentes de conducta problemática en su historial.

Además, fue descrito como una persona sin señales de arrepentimiento. Según los fans de la cantante, una muestra de ello fue que, después de haberle provocado miedo a Ariana, publicó un video donde incluso se atrevió a agradecerle: "Querida Ariana Grande, gracias por dejarme saltar contigo en la alfombra amarilla". Por supuesto, estas palabras enfurecieron a los seguidores de la artista.

Momento en que el joven saltó hasta Ariana Grande

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, Ariana Grande no se ha pronunciado sobre el incidente. Quien sí lo hizo fue su compañera Cynthia Erivo, quien en los videos difundidos se aprecia saltando de inmediato para proteger a la artista, visiblemente asustada. "Hemos pasado por situaciones muy difíciles. Incluso esta última semana hemos tenido que enfrentar cosas realmente fuertes, y esta película nos ha permitido crecer como personas, como amigas, como artistas, como actrices", expresó Cynthia durante una proyección especial del Screen Actors Guild en Los Ángeles.

The real reason why Cynthia Erivo and Ariana Grande won't be giving anymore interviews.



The Studio had to put a stop to the cringe that is.. whatever the hell this is. uD83EuDEE3pic.twitter.com/kIFjm7vQcl — Nina Infinity (@Nina7Infinity) November 18, 2025

Rumores sobre Cynthia Erivo

A raíz de este episodio, algunos internautas consideran que la amiga y compañera de la exestrella de Nickelodeon es demasiado intensa e incluso afirmaron que les provoca "miedo". En plataformas como TikTok varios usuarios publicaron videos comentando al respecto y calificaron la actitud de la actriz como una "obsesión". En contraparte, otros se mostraron en total desacuerdo con estas críticas. Y ahora te toca a ti: ¿qué opinas?

