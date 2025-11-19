Pati Chapoy estalla en contra de Lola Cortés y la 'corre' de TV Azteca tras desprecio a 'Ventaneando'

Ciudad de México.- La reconocida periodista mexicana, Pati Chapoy, recientemente dio de que hablar, ya que una vez más, se quejó de recibir desprecios para Ventaneando, en esta ocasión por parte de la actriz y cantante, Lola Cortés, señalando que se negó a darle una entrevista, por lo que estalló en su contra, y en vivo del programa la 'corrió' de TV Azteca y pidió que mejor se vaya a Televisa.

Lola, hace un par de semanas que decidió salir por voluntad propia de La Granja VIP, debido a que señaló que no podía más que su ansiedad había llegado a puntos de inflexión y ella debía de retirarse por su propio bien, por lo que pidió respeto y empatía ante este momento: "Tengo una enfermedad mental que me lleva a la claustrofobia y eso mismo me lleva a otras partes que no quiero nombrar. Es una enfermedad invisible… yo pensé que lo iba a lograr. Me tengo que ir, necesito sanar".

Al parecer, cuando la exjurado de La Academia iba a ser entrevistada por medios de la empresa del Ajusco, le pidió a los reporteros que tenía la condición de que sólo aceptaría hablar a la prensa si sus declaraciones no eran utilizadas por Ventaneando. Ante esto, Pati en su programa declaró que el motivo que dio, fue que supuestamente ella y su equipo hablarían mal de su hija, Dariana Romo.

En vivo del programa del Ajusco, Chapoy declaró que esta situación de las que la acusa la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, son totalmente falsas y que le daba mucha flojera que se pusiera en ese plan cuando era mentira, por lo que pedía más respeto: "Ella dijo que no quería darle una entrevista a Ventaneando que porque habíamos hablado mal de su hija. Por supuesto que no es cierto, pero ¿sabes qué?, si no quieren dar entrevistas… Me da mucha flojera, ¿eh?".

Pero eso no fue todo, pues la jefa de Pedro Sola, señaló que si Lola no quería darles una entrevista como parte de la empresa de Ricardo Salinas Pliego, que mejor se fuera entonces a la empresa San Ángel, a ver si ellos le aceptaban el darle una entrevista como ellos siempre le ofrecían: "Si no quiere dar una entrevista, que vaya a la casa de enfrente a ver si le hacen una entrevista", declaró Chapoy.

uD83DuDC4AuD83CuDFFCuD83DuDCA5LA CHAPOY vs LOLA CORTES ??uD83DuDE31



La Chapoy explotó luego de que LOLA CORTÉS se negara a darle entrevista a Ventaneando uD83DuDE33



“Me da mucha flojera, sino quiere dar una entrevista, que vaya a la casa de entente (Televisa) a ver si le hacen una entrevista”



Lola ya se echó un… pic.twitter.com/IBskeAkUHK — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) November 19, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui