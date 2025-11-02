¿Acoso en 'Stranger Things'? Lo que se dice sobre Millie Bobby Brown y David Harbour

Los Ángeles, Estados Unidos.– David Harbour, actor que interpreta a Hopper en Stranger Things, podría estar en serios problemas, al menos eso aseguran los medios estadounidenses Daily Mail y Page Six, quienes indican que la actriz Millie Bobby Brown realizó una acusación formal contra su compañero de reparto por acoso e intimidación. En TRIBUNA te contamos todos los detalles.

Supuestamente, la joven decidió romper el silencio durante la filmación de la quinta y última temporada de la serie de fuerzas sobrenaturales. Se dice que la investigación se prolongó por varios meses; sin embargo, aún se desconoce en qué fase se encuentran las averiguaciones. Lo más relevante es que, presuntamente, existen en el archivo numerosas páginas con acusaciones.

Es importante aclarar que el informante, de identidad desconocida, señaló que las denuncias no estaban vinculadas con conductas sexuales inapropiadas. Asimismo, indicó que la actriz, ahora casada, solía estar acompañada por un representante personal en el set durante las grabaciones. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, ni la actriz, ni el actor, ni la plataforma de streaming se han pronunciado al respecto

David Harbour y Millie Bobby (Créditos: Netflix)

"Millie Bobby Brown presentó un reclamo de acoso e intimidación antes de que comenzaran a filmar la última temporada. Había páginas y páginas de acusaciones. La investigación duró meses", aseveró el informante, quien también agregó que la razón por la cual Netflix no ha emitido ningún comunicado se debe a los términos de confidencialidad. En nuestro medio estaremos pendientes de cualquier avance.

So… case closed? uD83DuDC40

Millie Bobby Brown and Davoid Harbour still follow each other on Instagram. Pretty much confirms there was never any real issue between them. https://t.co/bcpbLg4Nad pic.twitter.com/Ah9FDC1EYa — FirstCuriosity (@FirstCuriosity) November 2, 2025

¿Quién es Millie Bobby Brown?

Millie Bonnie Brown Bongiovi es una actriz y modelo británica que se dio a conocer en Hollywood gracias a su personaje de Eleven en la serie de Netflix Stranger Things. En el ámbito personal, está casada con uno de sus mejores amigos, Jake Bongiovi, hijo del roquero Jon Bon Jovi. La boda se celebró en abril de 2023, y el 21 de agosto del presente año anunciaron la adopción de una niña.

