Conductor de 'VLA' quedaría en la calle tras divorcio; reportan que ex logró quitarle la casa e ingresos

Ciudad de México.- Todo parece indicar que el reconocido presentador de Venga la Alegría y actor, Mauricio Barcelata, estaría atravesando por un momento complicado, pues se habría quedado en la calle por su divorcio de la reconocida actriz mexicana, María José Suárez, pues recientemente se dijo que ella lograría quitarle la casa y estaría a punto de conseguir la mayoría de sus ingresos.

En el mes de septiembre de este 2025, se dijo que el presentador de TV Azteca estaba en medio de una tormentosa separación de María José, la cual supuestamente le habría sido infiel con su coach de gym, y se negaría a aceptar los acuerdos que impone el Barcelata: "Todos dicen que ella tiene una relación con su entrenador de gimnasio. Además de ayudarla a grabar videos para sus plataformas, es muy común verlos juntos cuando toman café y pasean por el rumbo del gimnasio".

Ante esta situación, en TV Notas se dijo que el expresentador de Guerreros 2020 está dispuesto a negociar con su ahora expareja y madre de sus hijos, para obtener custodia compartida y darle una manutención conforme a la ley, pero que ella se negaría a esto y le exigiría quedarse con la casa que el compró en Polanco, el 60 por ciento de los ingresos del Mauricio y la custodia total de sus dos hijos en común.

Mauricio Barcelata y María José Suárez se divorcian por este motivo tras más de 10 años juntos



pic.twitter.com/9zADJYbZxf — @TVNotasmx (@TVNotasmx) September 30, 2025

Ahora, se ha dicho que las cosas están siendo muy complicadas para Barcelata, ya que una cuenta de Instagram, afirma que un juez le notificaría al expresentador de Televisa que le cedió el inmueble a María José, por lo que debería de abandonarlo antes del próximo 5 de diciembre. Según la fuente, Suárez está siendo muy injusta, porque ella sería a responsable del divorcio por su infidelidad, además de que la taca de ser "violenta" y "manipuladora".

Hasta el momento, Barcelata no se ha pronunciado con respecto a estas declaraciones, pero se espera que pronto dé declaraciones sobre este polémico proceso que está viviendo desde hace varios meses, y que aclare realmente si hubo un tercero en discordia. De la misma manera, se ha dicho que Mauricio, por los niños sigue estando en la mejor disposición de llegar a un acuerdo medio, y solo pide custodia compartida y "estar en paz".

Peticiones de María José Suárez a Mauricio Barcelata en su divorcio:



uD83DuDD38El 60% de sus ingresos

uD83DuDD38La casa que tienen en Polanco

uD83DuDD38Custodia total de sus hijos



Lo acusa de violencia psicoemocional, económica y vicaria



pic.twitter.com/bRjMENt9k3 — Cultura Pop (@RCulturaPop) September 29, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui