¿Andrea Legarreta y Aarón Mercury son pareja? La conductora de Televisa sorprende con su respuesta

Ciudad de México.- La famosa presentadora y actriz de melodramas, Andrea Legarreta, ha vuelto a estar en el centro del escándalo, debido a que acaba de brindar una entrevista en la que sorprendió al responder si es la nueva pareja del reconocido influencer mexicano, Aarón Mercury, a meses de que en pleno programa en vivo de Televisa lo desconociera y cuestionara por su trabajo en la industria.

El pasado 4 de julio, Andrea conoció a Aarón en el programa Hoy y se viralizó el momento en el que todos los presentadores pusieron un rostro de incógnita, comenzando así con las burlas de que nadie ahí lo conocía. Sin embargo, la gota que derramó el vaso y que se ha viralizado con fuerza, fue que Legarreta no pudo contenerse y preguntó quién era en una de las dinámicas que vivían al ser presentados como integrantes de La Casa de los Famosos México.

Pese a ese incómodo momento al aire del matutino de Andrea Rodríguez Doria, y que fuera sumamente criticada, ahora, Aarón con más de un mes dentro de Las Estrellas Bailan en Hoy, ha despertado los rumores de un romance con Legarreta, incluso hay un shippeo de ambos, después de que tras un baile, Mercury bailó con Andrea y hasta sin ensayo ambos se animaron a realizar una de las cargadas de la coreografía.

Ahora, durante una entrevista con Pinky Promise, en una de las secciones en la que debe de responder los cuestionamientos que manda el público, Legarreta sacó un papel en el que le piden explicaciones al respecto, a lo que ella señaló que lo que pasaba es que el fandom de Aarón es muy amoroso y ven amor por todos lados y por eso es que lo shippearon con ella, pues en realidad no hay nada entre ellos.

Andrea aseguró que considera que el creador de contenido es encantador, es un amor y un profesional, pero que claro que no hay nada entre ellos más del tema profesional, incluso aseguró que él estaba más como para ser relacionado amorosamente con una de sus dos hijas que con ella, y entre risas volvió a decir que lo quería porque era un lindo, pero nada más de eso.

Fuente: Tribuna del Yaqui