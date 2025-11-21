Laura Flores da de qué hablar con su cambio físico y confirma que se encuentra "súper bien"

Ciudad de México. – Laura Flores es una talentosa actriz mexicana que en las últimas fechas ha dado bastante de qué hablar por la relación que mantuvo con el periodista Lalo Salazar; sin embargo, ahora el tema central no tiene nada que ver con el comunicador, sino con el aspecto físico de la originaria de Reynosa, Tamaulipas. Aquí en TRIBUNA te contamos todo lo que debes saber.

La cantante sorprendió a sus seguidores de Instagram al revelar que se sometió a un trasplante de cabello en una reconocida clínica especializada en Tijuana. No solo eso, ya que incluso mostró parte del proceso en un video, dejando muy en claro que siempre fue atendida por expertos. Al parecer, la razón de este cambio es que busca sentirse más cómoda con su apariencia física.

Por su parte, la estrella de Televisa explicó que, aunque basándose en el material audiovisual podría pensarse que fue algo doloroso, la realidad es diferente. Según su testimonio, ella eligió un método conocido como FUE (Extracción de Unidades Foliculares), que es menos invasivo, no deja cicatrices y permite una recuperación más rápida. Una vez finalizado el procedimiento, le colocaron un par de vendajes en la cabeza.

Captura de pantalla de su video

Claro está que la recuperación depende de cada paciente, pero por lo general el resultado definitivo se observa a los 12 meses. Por supuesto, sus fans comenzaron a realizarle diversas preguntas, y ella se comprometió a documentar los avances. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, lo único que se puede asegurar es que Laura Flores no presenta molestias y que está "súper bien".

#Tendencias | Fátima Bosch da sus primeras declaraciones a medios mexicanos tras ganar Miss Universo 2025 y asegura que toma la responsabilidad con amor uD83EuDEF6uD83DuDC78https://t.co/h2DrRkBJAP — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 21, 2025

¿Quién es Laura Flores?

Laura Aurora Flores de las Heras nació el 23 de agosto de 1963 en Reynosa, Tamaulipas. A lo largo de su carrera artística, ha participado en varios proyectos televisivos; algunos de los más destacados incluyen la telenovela El combate, protagonizada por Ignacio López Tarso, y en 1981 protagonizó la comedia musical Los Fantásticos. Además, ha sido conductora de varios programas y la música es una de sus más grandes pasiones.



Fuente: Tribuna del Yaqui