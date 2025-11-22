¿Cancelarán su boda? Mhoni Vidente hace inesperada predicción para Christian Nodal y Ángela Aguilar

Ciudad de México.- La reconocida astróloga nacionalizada mexicana, Mhoni Vidente, recientemente volvió a dar de que hablar, al haber vuelto a lanzar una inesperada predicción para el tan polémico futuro del cantante de origen sonorense, Christian Nodal, y la cantante del regional mexicano, Ángela Aguilar, en medio de todo el escándalo en el que se encuentran, ¿acaso cancelarán su boda?

Desde hace más de una década que Mhoni es una de las astrologas más famosas en todo México, sus horóscopos son los más leídos y hasta ha tenido su propio espacio al aire en el programa Hoy, y ahora tiene su espacio en El Heraldo TV, en donde se dedica a leer las carta y dar predicciones específicas, como la ocasión en la que afirmó que temblaría en México, huracanes, o qué pasará con la vida de los famosos.

En esta ocasión, la astróloga indicó que la famosa pareja intérprete de temas Dime Cómo Quieres, sí van a casarse en la primavera del 2026, y cree que sería entre marzo y mayo, destacando que al parecer va a realizarse en la Catedral de Zacatecas, un sitio emblemático para la familia Aguilar, además de que señaló que la joven Aguilar desea casarse vestida de blanco y que ya tiene planes de convertirse en madre.

Ante esto, Mhoni declaró que Nodal, por desgracia debe de comenzar a cuidarse más de manera energética, debido a que estaría siendo "víctima de una brujería fuerte", señalando que habría sido puesta por alguna de sus exparejas, que no dijo si era Cazzu, Belinda u otra de sus exparejas, destacando que este trabajo es muy intenso, incluso mencionó que presuntamente habría sido "enterrado en un panteón", lo que, según su lectura, intensificaría los efectos.

Fuente: Tribuna del Yaqui