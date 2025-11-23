Un K-drama hecho realidad: Kim Woo Bin y Shin Min-Ah se casarán tras 10 años de amor y superar el cáncer

Seúl, Corea del Sur.- Una de las parejas más queridas en la industria del entretenimiento coreano es la formada por Kim Woo Bin y Shin Min-Ah, quienes comenzaron a salir en 2015 y con el tiempo se convirtieron en un ejemplo de relación sana, pues han enfrentado diversos retos que, para los fans, son una muestra clara del enorme cariño que se tienen. A continuación, te contamos todo sobre este par de enamorados.

En fechas recientes generaron una gran conmoción al confirmar que están comprometidos y, según AM Entertainment, agencia que representa a ambas celebridades, la ceremonia privada se llevará a cabo en Seúl el próximo mes de diciembre. Por otra parte, quien ya se pronunció sobre el asunto fue el protagonista de Uncontrollably Fond (2016), dejando claro que efectivamente llegarán al altar.

"Sí, me caso. Formaré una familia con la persona con la que he compartido tanto tiempo y continuaremos nuestra travesía juntos. Hasta que nos volvamos a encontrar, que siempre estés sano y feliz. Volveré lo antes posible. Gracias siempre, Woori Bins", escribió la estrella de 36 años en su foro de fans, recibiendo como respuesta numerosos mensajes de felicitación alrededor del mundo.

Actores se casarán

Difíciles momentos como pareja

La relación captó una atención especial porque en 2017 Woo Bin fue diagnosticado con cáncer nasofaríngeo, lo que provocó que hiciera una pausa temporal en su carrera. Contrario a lo que algunos podrían pensar, el noviazgo no entró en crisis; por el contrario, se fortaleció, y se dice que Shin Min-Ah lo apoyó más que nadie. Afortunadamente, el talentoso actor ya se encuentra recuperado e incluso participó junto a su novia en el drama Our Blues (2022).

Rumores de embarazo

Tras la noticia del compromiso, algunos internautas comenzaron a especular que la boda se realizaría porque Min-Ah estaría embarazada, ya que aseguran que ha aumentado de peso. Debido a esto, AM Entertainment tuvo que emitir nuevamente un comunicado negando por completo que la actriz esté en cinta. Cabe destacar que el evento será privado y únicamente asistirán familiares y seres queridos cercanos. Ahora te toca a ti, ¿conocías a esta hermosa pareja?

Fuente: Tribuna del Yaqui