Itatí Cantoral reacciona a la imitación de Omar Chaparro de su interpretación de 'La Guadalupana'

Ciudad de México.- La reconocida cantante mexicana, Itatí Cantoral, acaba de dar una entrevista en la que finalmente ha reaccionado a la imitación que hizo el famoso actor y presentador mexicano, Omar Chaparro, en un evento público, de su tan polémica interpretación de La Guadalupana, en el programa especial que hizo Imagen TV, dedicado a La Virgen María por su día, el 12 de diciembre, hace un par de años.

Cantoral el pasado fin de semana, oficialmente se convirtió en 'Lupita' en la obra de teatro, Mentiras, donde su hijo, Eduardo Santamarina Cantoral, fue su compañero y la estuvo apoyando. Tras su presentación, la prensa la abordó y ella decidió agradecer a José Manuel López Velarde la oportunidad de estar en el mencionado proyecto, asegurando que estaba feliz y esperaba representar por mucho tiempo ese personaje que le parece extraordinario.

Ante esto, mencionó que para ella, el estar en la serie tras la salida de Mariana Treviño y además ser Lupita es un honor, destacando que para ella, este personaje representa el poder de la mujer y como se puede salir adelante y marcar una diferencia: "Para mí, entrar a Mentiras es un sueño muy esperado; es un musical que ha marcado a varias generaciones y me emociona muchísimo jugar con un personaje tan luminoso como Lupita".

Ante esto, fue cuestionado por el tema de Omar Chaparro, a lo que solo dijo que ya José Manuel le creó un nuevo tema que se llama Mi Virgencita, asegurando que este 12 de diciembre del 2025, lo va a interpretar por primera vez junto a su hija María Itatí, destacando que con la cuestión de su colega, solo puede decir que no hizo bien su trabajo para imitarla: "Me Imitó Muy Mal, acuérdense, véanlo".

Finalmente, hizo una reflexión sobre las redes sociales y como expone a los artistas a criticas y también a buenas reseñas, señalando que ella desea en este momento ser acetada en su personaje, pero sabe que también va a tener malos comentarios y aprenderá de ellos: "Las redes son un medio también para los artistas, a veces para exponerte, ha cambiado el mundo y pues desgraciadamente al estar tan expuesto, no siempre serás aceptado, los seres humanos queremos ser aceptados".

