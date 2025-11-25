¿Está grave? Wendy Guevara aparece desde el hospital y confirma cirugía; asegura lloró por horas

Ciudad de México.- La reconocida influencer de origen mexicana, Wendy Guevara, recientemente despertó las preocupaciones de sus millones de seguidores, debido a que apareció desde el hospital en uno de sus videos en vivo de las redes sociales, en el que confesó el motivo por que tuvo que ser sometida a cirugía, además de confesar que ha llorado por horas tras estar en el quirófano, ¿acaso está grave?

La ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, asustó a fans cuando comenzó una transmisión en vivo de su cuenta de Instagram, en la que confesó que sí fue sometida a cirugía, pero que fue por varios procedimientos estéticos, destacando que por fortuna todo salió en orden y no hubo complicaciones en la mesa, pero que hay un efecto secundario, y es que no deja de llorar desde que salió de la operación, pero no del dolor, sino que es una reacción que le ocurre cada vez que le aplican anestesia.

Ante esto, la actriz de Un Amor Viejo En París, declaró que ella decidió hacerse unos arreglos en su cuerpo para verse y sentirse mejor, por lo que se hizo una lipoescultura con lipo transferencia, donde le colocarían grasa en las piernas y glúteos, además de un ajuste estético en el busto para lograr una figura más armoniosa. De la misma manera, confesó que quería hacerse la luxación de costillas, una cirugía altamente dolorosa, pero que decidió descartarla porque se subirá al ring pronto

Según Wendy, ella está siendo invitada al evento del Super Nova Strikers 2026, en el que varios influencers se suben al ring para tener una pelea de box amistosa con protección, al ser de amateurs, señalando que entre sus posibles rivales se encuentran Alfredo Adame o Ricardo Peralta: "Las costillas ya no porque me andan ofreciendo pelear, ya ves que ahorita está de moda que los influencers peleemos, me andan queriendo poner con Alfredo Adame o Ricardo Peralta. Voy a ver con quién se da. Por eso las costillas ahorita no".

Finalmente, Guevara declaró que actualmente, todavía sigue con los efectos de su llanto incontrolable por esta situación, pero que de salud se siente muy bien, que le duele lo normal en este tipo de procedimientos, pero que estaba muy bien y pronto esperaba salir: "Ando llorando mucho, porque siempre que me cirujeo siempre me da mucho sentimiento después de la anestesia. Me siento un poquito adolorida, no me duele mucho, pero después de la anestesia, lloro mucho, no sé por qué… pero estoy bien, estoy muy bien".

Fuente: Tribuna del Yaqui