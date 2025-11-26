Macaulay Culkin revela que volvería a ser 'Kevin' de 'Mi Pobre Angelito' en una secuela de su saga

Los Ángeles, Estados Unidos.- El reconocido actor estadounidense, Macaulay Culkin, ha brindado una entrevista que dejó a más de uno con la boca abierta y esperando a más informes de su próximo proyecto, pues reveló que volvería a ser 'Kevin McCallister', el famoso personaje que interpretó en el exitoso filme navideño, Mi Pobre Angelito, incluso mencionó que tiene la idea perfecta para una nueva secuela de su saga.

Siendo tan solo un niño, Culkin saltó a la fama gracias a sus divertidos filmes familiares, como Ricky Ricón, Mi Primer Beso, y por supuesto el más reconocido de sus proyectos, Mi Pobre Angelito 1 y 2, que sigue la historia de como 'Kevin' se queda solo en casa en Navidad y en Nueva York, y se enfrenta a dos ladrones usando su ingenio para engañarlos, impidiendo que le roben, dejándolos severamente heridos, hasta que finalmente logran arrestarlos.

Dicho proyecto fue tan exitoso que además de las dos películas protagonizadas por Maculay, también tuvo muchas otras versiones con diferentes actores infantiles. Pero ahora, todo parece indicar que volverá el 'Kevin' original, pues en entrevista durante su gira, A Nostalgic Night with Macaulay Culkin, el actor reveló que "no estaría completamente en contra" de una nueva película, pero que solo estará "a favor, pero tendría que ser algo correcto".

El esposo de la actriz Brenda Song, declaró que él tiene una pequeña idea, y es que esta vez sea un hijo contra padre, pues sería un hombre divorciado o viudo, tratando de mantener al pequeño, trabajando mucho y sin prestarle atención: "Estaría trabajando mucho y no le prestaría suficiente atención, así que mi hijo comenzaría a enfadarse conmigo y entonces me dejaría fuera de casa. Mi hijo no me dejaría entrar… y sería él quien me pondría trampas".

El histrión explicó su idea, señalando que "la casa sería una especie de metáfora de nuestra relación "y que su personaje debería de "conseguir que su hijo le dejara volver a entrar en su corazón", y las trampas serían esos problemas sin hablar que solo los separan e impiden que puedan tener una buena relación padre e hijo, dejando de lado a los ladrones: "Ese es el pitch más cercano que tengo".

Macaulay Culkin says he has an idea for a ‘HOME ALONE’ legacy sequel:



“I’m either a widower or a divorcee. I’m raising a kid…. I’m not really paying enough attention & the kid is kind of getting miffed at me & then I get locked out.



My son won’t let me in… and he’s the one… pic.twitter.com/RHqmd2sOA8 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 26, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui