Sabine Moussier habla de su incurable enfermedad y hace fuerte confesión a su terrible diagnóstico

Ciudad de México.- La reconocida actriz mexicana, Sabine Moussier, recientemente brindó una entrevista en exclusiva para Imagen TV, en la que decidió romper el silencio y hablar sobre a incurable enfermedad que padece oficialmente desde hace un año y medio, de la cual hizo una fuerte confesión sobre el momento en el que se le dio su terrible diagnostico.

Poco después de su salida de La Casa de los Famosos México, Sabine reveló que padecía de una enfermedad progresiva, llamada neuropatía de fibras pequeñas, que le provocan fuertes dolores, pero destacó, que a lo largo de este tiempo, ha aprendido a sobrellevar esto: "La verdad es que sí puede ser duro, puede ser difícil, pero te vas acostumbrando. Yo me he ido acostumbrando y lo que sí hago es decir… yo no digo: 'ay, me duele', (digo) 'ay, tengo una sensación extraña' y tu cuerpo lo toma como algo diferente".

Ahora, en su participación en vivo de Sale el Sol, al ser cuestionada sobre cómo se encuentra con esto, ella declaró que es una enfermedad en la que su cuerpo se ataca solo, que no le gusta hablar pero ha sido un proceso complicado y ha hablado mucho, destacando que en especial para aclarar que se han descartado unas enfermedades peores: "Es una enfermedad autoinmune, y la verdad no me gusta hablar de esto, pero es de lo único que hablo últimamente. Tardaron mucho en dar con lo que tengo, pero me habían dado unas terribles, que dices 'Dios mío, vamos a vivir lo que se pueda'".

Según la actriz de La Madrastra, la patología de la enfermedad es que ataca al cuerpo internamente de todas partes donde existan estas pequeñas fibras pequeñas, por lo que vive con mucho dolor, todo el tiempo, así que es complicado hacer muchas cosas que antes eran tan normales: "Finalmente llegó la neuropatía de fibras pequeñas, que es una enfermedad que afecta las fibras pequeñas, todo lo de adentro. Me da mucho dolor en todo el cuerpo".

Finalmente, declaró que para estar tan bien como en ese momento, se tuvo que someter a un tratamiento muy fuerte, del que ya salió y ahora solo se encuentra en uno para mantener ese dolor a niveles tolerables y poder seguir con lo que más ama, que es el actuación: "Hay un tratamiento que es muy bueno, pero que es muy fuerte, pero ahorita con lo que me mantengo muy bien es con un biomagnetismo".

Fuente: Tribuna del Yaqui