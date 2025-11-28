Antonia Mayer arremete contra Natália Subtil por prohibir convivencia a Sergio Mayer Mori con su hija

Ciudad de México.- La reconocida actriz en ascenso, Antonia Mayer Camil, recientemente brindó una entrevista en la que salió en defensa de su hermano mayor, el cantante y actor, Sergio Mayer Mori, y no dudó en mostrar su molesta con su excuñada, la modelo e influencer, Natália Subtil, por lo que arremetió en su contra, por haberse negado a que la pequeña Mila sorprendiera a su hermano, destacando que prohibió una convivencia injustamente.

Como se sabe, hace un par de semanas, el hijo mayor de Sergio Mayer, que tuvo al lado de Bárbara Mori, habló sobre su relación con Natália, en la que a veces la halagaba como mujer y madre, pero al hablar de su romance le tiraba, asegurando que ella metió presiones y básicamente le encasquetó a su hija: "Ella quería formalizar, yo no estaba preparado… la prensa y el público cayeron sobre mí porque tengo pi... Le dije que iba a estar presente, pero no íbamos a estar juntos".

Después de esto, la exparticipante de MasterChef Celibrity no dijo nada, pero cuando llegó la oportunidad de que Mila entrara un día a La Granja VIP para que visitara a Sergio en su cumpleaños, ella declaró que no pasaría porque no quería exponerla a más hate en redes: "Por respeto a mi hija y ante las declaraciones que se han realizado, incluyendo afirmaciones falsas e inapropiadas, he tomado la decisión de que no participará en el reality".

Ahora, la hija de Mayer con Issabela Camil, en una entrevista con Edén Dorantes, salió en defensa de Mayer Mori, y afirmó que le ha gustado mucho cómo se está desempeñando en el reality show, destacando que le dio mucho coraje por la decisión de Natália y la explicación que dio, asegurando que ella expone siempre a la menor en sus redes: "Expuesta ya está ¿no? La pone a grabar videos, sino la quiere exponer que no la ponga a grabar videos, si yo no quisiera exponer a mi hija no la pondría a grabar videos es lo más coherente, pero cada quien piensa diferente".

Finalmente, aseguró que como hermana, está orgullosa de ver al actor de Rebelde, la serie de Netflix, que pueda hablar de su historia sin filtros que no se queden con un solo lado de esta, destacando que era un gran hombre y responsable: "Estoy orgullosa de que pudo contar su historia a muchas personas, porque quieran o no antes no lo escuchaban, no puedo estar más feliz que conozcan su versión".

Fuente: Tribuna del Yaqui