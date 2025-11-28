(VIDEO) Melania Trump presenta su documental 'MELANIA' a través de su nueva productora

Washington, Estados Unidos.- Este viernes 28 de noviembre de 2025, la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, anunció el lanzamiento de su propia productora, Muse Films, justo en el mismo momento en que se confirmó el estreno de su documental biográfico, titulado MELANIA, previsto para el próximo 30 de enero de 2026, exclusivamente en cines de todo el mundo.

De hecho, poco después los espectadores podrán verlo a través de Prime Video, aunque es importante destacar que será por un tiempo limitado. Por supuesto, esta noticia generó una ola de reacciones en diversas plataformas digitales, desde quienes están impacientes por ver la película hasta quienes comenzaron a cuestionar la decisión de Trump de crear su propia compañía para producir la cinta.

¿De qué trata?

La película abordará la historia familiar de Melania Trump, enfocándose principalmente en los 20 días previos a la toma de posesión presidencial de 2025. Cabe destacar que también documenta su participación en la organización de la ceremonia de inauguración, así como también su regreso a la Casa Blanca y, con ello, su reingreso a los asuntos políticos y gubernamentales.

Melania Trump

Uno de los aspectos que más interesa a algunos es que aparecerán el presidente Donald Trump y su hijo menor, Barron William Trump, quien, al igual que su padre, también muestra interés en los asuntos de gobierno. Precisamente, según información disponible en línea, Barron participó en la campaña presidencial de 2024, donde buscó alternativas para atraer la atención de la Generación Z.

PRESENTING: MUSE FILMS

My new production company.



MELANIA, the film, exclusively in theaters worldwide on January 30th, 2026. pic.twitter.com/JgdG1vnOrC — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) November 28, 2025

La persona encargada del proyecto es Brett Ratner, un director que como se sabe perdió relevancia en la industria de Hollywood cuando varias mujeres lo acusaron de conducta sexual inapropiada en 2017. De acuerdo con medios locales, en aquel entonces negó por completo cada una de las denuncias; sin embargo, se trasladó a Israel y su última película fue Hércules, estrenada en 2014.

