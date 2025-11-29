¿Millie Bobby Brown confirma acoso de David Harbour en set de 'Stranger Things'? Esto dice tras el drama

Los Ángeles, Estados Unidos.- Después del drama de acoso laboral que se dijo que había entre la reconocida actriz británica, Millie Bobby Brown, y su polémico compañero, el también actor, David Harbour, antes de que se estrenara la quinta temporada de Stranger Things, donde se dijo que ocurrieron los altercados que llevaron a esta supuesta demanda, la joven histrionista rompe el silencio sobre su relación con el artista.

Como se sabe, poco antes de que se estrenara la quinta y última temporada de la famosa serie de Netflix, se comenzó a decir que la actriz de Enola Holmes, habría presentado de manera formal una denuncia legal por acoso e intimidación laboral en contra de Harbour, quién es su padre en el afamado programa de ciencia ficción. Informes aseguraron que habría pruebas contundentes contra el reconocido actor.

Según lo dicho en diferentes medios de comunicación estadounidenses, en la denuncia presentada por la estrella de Damsel, existen "muchas páginas" con las quejas que tiene en contra de David, señalando varios incidentes en los set de filmaciones a lo largo de estas cinco temporadas trabajando juntos, reportando momentos en los que se sintió amenazada e intimidada por la experiencia y la edad del actor de Black Widow.

Millie Bobby Brown and Finn Wolfhard on the set of Stranger Things 5 pic.twitter.com/nKZDYDMXSn — x?l???u (@netflix) November 28, 2025

Pero ahora, tras el estreno de la nueva transmisión de Stranger Things, no solo se le ha visto al actor de The Thunderbolts: The New Avengers y a la nuera de Jon Bon Jovi juntos en las alfombras rojas y presentaciones, sino que juntos realizaron una entrevista para The Hollywood Reporter, en la que Millie deja en claro que entre ambos hay una gran amistad aman y valoran mucho: "Amamos este programa con todo y valoramos nuestra amistad más que nada", dijo Brown.

Al ser cuestionada del porqué decía aquello, la ahora madre de una niña, no dijo más que el hecho de que tienen una década trabajando lado a lado, conociéndose y forjando una sólida amistad: "Llevamos haciendo eso los últimos 10 años", por su parte, Harbour solo agregó: "Quiero decir, siempre hemos estado unidos en eso". Cabe mencionar que ninguno de los dos hizo referencia al rumor que circula de esta aparente demanda.

Millie Bobby Brown as Eleven in the final season of ‘STRANGER THINGS’ pic.twitter.com/uxdOgJSBVR — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 1, 2025

