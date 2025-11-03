Luto en Hollywood: Muere la actriz Diane Ladd, figura icónica de Hollywood, a los 89 años

Los Ángeles, California.- Rose Diane Lanier, mejor conocida como Diane Ladd, murió este lunes 3 de noviembre a los 89 años en su residencia de Ojai, California, acompañada de su hija, la también actriz Laura Dern, quien le dedicó unas emotivas palabras a la mujer que en vida participó en numerosos proyectos de Hollywood, logrando incluso obtener importantes reconocimientos. En TRIBUNA te contaremos todos los detalles.

"Mi increíble heroína y mi profundo regalo de madre, Diane Ladd, falleció conmigo a su lado esta mañana, en su casa en Ojai, California", inició Laura, para después compartir un poco sobre su progenitora: "Fue la mejor hija, madre, abuela, actriz, artista y espíritu empático que solo los sueños podrían haber creado. Fuimos bendecidos por tenerla. Ahora vuela con sus ángeles", concluyó.

¿Quién fue Diane Ladd?

De acuerdo con información disponible en línea, nació el 29 de noviembre de 1935 en Laurel, Misisipi. Fue la única hija del matrimonio conformado por Preston Paul Ladner, veterinario, y Mary Bernadette Ladner, actriz. En cuanto a su talento por el mundo artístico, aparentemente lo traía desde muy pequeña, ya que fue justo en esa etapa cuando inició su preparación en canto y baile.

Diane de joven

Una vez que comenzó su carrera en Hollywood, por alguna razón decidió modificar su apellido de Ladner a Ladd. Ahora bien, el primer proyecto del cual se tiene constancia es el drama criminal The Wild Angels, donde compartió créditos con estrellas como Nancy Sinatra, Bruce Dern y Peter Fonda. No obstante, su verdadera oportunidad llegó en 1974 con la película Alice Doesn’t Live Here Anymore..

De hecho, el filme antes mencionado fue tan exitoso que dio origen a la serie de televisión Alice, producción que le valió un Globo de Oro en 1981. Entre otros de sus proyectos destacan Something Wicked This Way Comes (1983), Ghosts of Mississippi (1996), 28 Days (2000), Charlie’s War (2003), Joy (2015) y Gigi & Nate (2022). Asimismo, también participó en las series Kingdom Hospital y Chesapeake Shores.

Fuente: Tribuna del Yaqui