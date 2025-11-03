¿Se separan? Litzy y Poncho Cadena responden a rumores de cancelar su boda por fuertes pleitos

Ciudad de México.- Después de tantos rumores de cancelar su boda, la actriz y cantante, Litzy, junto a su actual pareja, el chef mexicano, Poncho Cadena, a través de una entrevista, finalmente han roto el silencio y dieron una contundente respuesta sobre el tema, en el que aclaran si es verdad que hay fuertes pleitos con la ex del empresario culinario, ¿acaso en verdad van a separarse sentimentalmente?

El pasado 11 de octubre de este 2025, se iba a casar con el chef Cadena en Los Cabos, pero ambos salieron pocos días antes del gran día a informar que no podría realizarse debido a que "les había ganado el tiempo", y por ello es que decidieron atrasar sus planes, afirmando que pronto iban a dar más información sobre esta situación. Sin embargo, se dice que la exintegrante de OV7 estaba arrepentida de dar el sí.

Fue una presunta fuente en TV Notas, que aseguró que el juez y la exintegrante de MasterChef Celebrity tuvieron que suspender porque él aún no consigue divorciarse, pero que es este motivo, lo que supuestamente haría que Litzy estuviera pensando si en verdad desea casarse con el empresario gastronómico: "Ahora con todo esto de que no se puede divorciar, a Litzy la veo menos entusiasmada por dar ese paso. No digo que lo está dejando de querer, al contrario, los veo más enamorados que nunca, pero firmar y hacerlo ante la ley o un ritual, esas ganas, esa emoción, ya no la veo tan presente en ella".

Ahora, durante una entrevista con Venga la Alegría, Poncho negó rotundamente el pleito y hasta afirmó que ya convive con sus hijos de su primer matrimonio: "Ya por fin, después de tanto tiempo pudo conocer a mis hijos". Por su parte, Litzy se dijo feliz y aseguró que hizo muy buena conexión con los hijos del chef y se llevaron de maravilla: "Padrísimo, primero estuve con el más chico, convivimos increíble en casa, fue una convivencia muy natural, es un niño encantador, bien educado, y después al mayor y le dije 'eres lo más cool que hay, son chavos muy educados".

¿Recibe ataques de la ex? uD83DuDC41?uD83DuDC44uD83DuDC41? Litzy desmiente que esté con Poncho Cadena por interés.uD83DuDE31uD83EuDD28#VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m.#AztecaUNO EN VIVO uD83DuDC49uD83CuDFFC https://t.co/gQ6ToBhlaQ uD83DuDCF2uD83DuDCBB pic.twitter.com/kDZqCKOFcq — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) April 9, 2025

De la misma manera, Poncho declaró que él se encuentra en paz con su ex, con Litzy y todos están en paz, que no hay peleas ni malos comentarios sobre nadie, destacando que están felices y han logrado llevar las cosas en paz, pese a todos los rumores que hay: "Tampoco hay pleitos con nadie, todos estamos bien y esperamos cerrar bien el año, y viene un año con mucho trabajo. La verdad no ha habido ningún pleito, se ha dicho mucho, pero no".

"Nos gustaría que fuera empezando el año, y nos encantaría que estuvieran ahí, o sea, sí se van a enterar".

¡Su romance va viento en popa! Litzy nos cuenta cómo es la relación con los hijos del Chef Poncho Cadena.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m., por Azteca UNO

EN VIVO AHORA https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/IQrCHEuQHS — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 3, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui