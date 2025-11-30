(VIDEO) Polémico instante en concierto de Cazzu: ¿Salió en defensa de Christian Nodal?

Chile, Santiago de Chile.- Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida simplemente como Cazzu, es una cantante argentina bastante famosa que desde hace algún tiempo se ha visto envuelta en diversas polémicas por su expareja y padre de su hija, el músico sonorense Christian Nodal. En esta ocasión no fue la excepción, y durante un concierto la trapera puso un alto a todos sus seguidores.

Como ya se sabe, la madre de Inti está en medio de su gira Latinaje En Vivo. Ahora le tocó el turno de deleitar con sus canciones al público chileno, donde se reunió una gran cantidad de fans, y la emoción era palpable. Tanto fue así que en algún momento se escuchó un coro de insultos dirigidos a Christian, en el que repetían "Cupo Nodal", por lo que ella no tuvo más opción que intervenir para calmar a sus admiradores.

"No me hagan quedar mal. Yo portándome bien para que ustedes vengan acá su mal. Pórtense bien, pótense bien", expresó Cazzu, reacción que generó comentarios positivos en redes sociales, donde muchos la felicitaron por su madurez. Cabe recordar que siempre se ha mencionado que el ahora esposo de Ángela Aguilar le fue infiel a La Jefa del Trap, lo que provocó la separación de ambos.

Cazzu les puso un alto

Sorprendió a la audiencia

Más allá de la controversia, también hubo momentos memorables, como cuando interpretó su cover de Myriam Hernández con el icónico tema El hombre que yo amo. Los elogios no se hicieron esperar, destacando quienes consideran que la canción la hizo propia sin faltar al respeto a Myriam, al no modificar detalles innecesarios. Incluso la cantautora le envió un cariñoso mensaje: "Hermosa".

Por su parte, las opiniones del público fueron diversas. Algunos, como @luna Hernández, empatizaban con la artista: "Me dio risa cuando la jefa Cazzu, bien emocionada, de repente se da cuenta y pela los ojitos y dice no no jajaja jajaja amo la jefa y amo el público tan entregado", escribió. Mientras tanto, en contraparte, @nodalistasvzla opina que ella incita esas conductas: "Ella estaba riéndose de lo que decía su público, por lo que también se vuelve partícipe en generar el odio y el bullying contra Christian Nodal y su esposa Ángela Aguilar".

Fuente: Tribuna del Yaqui