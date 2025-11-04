Bizarrap y Daddy Yankee anuncian su sesión sorpresa: Cuándo se estrena y qué se sabe hasta ahora

Ciudad de México.- Una gran sorpresa se llevaron los fans del icónico reguetonero Daddy Yankee, ya que hace un par de horas el productor y compositor argentino Bizarrap confirmó que realizaron una colaboración que se estrenará el próximo miércoles 5 de noviembre de 2025 a las 21:00 horas (hora de Argentina, Chile y Brasil). Por supuesto, los admiradores están más que impacientes por escuchar el tema. Aquí en TRIBUNA te contamos todos los detalles.

En un principio, el destacado DJ publicó una fotografía junto al también empresario puertorriqueño y agregó el texto: "@daddyyankee || BZRP Music Session #0/66". Para los seguidores del famoso, el mensaje fue más que evidente; sin embargo, para quienes aún tenían dudas, Bizarrap confirmó la noticia al compartir la lista de horarios y países, lo que desató el furor entre los internautas.

Horarios de estreno:

Argentina: 21:00 Puerto Rico: 20:00 México: 18:00 Miami / Nueva York: 19:00 Los Ángeles: 16:00 España: 01:00 (+1) Italia: 01:00 (+1) Chile: 21:00 Brasil: 21:00

Daddy Yankee confirmó la colaboración

La aparición de Daddy Yankee tomó a todos por sorpresa, ya que, como se informó en TRIBUNA, el artista había anunciado su retiro en marzo de 2022, realizando posteriormente una serie de conciertos de despedida en Puerto Rico, los cuales se llevaron a cabo del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2023. Con esta nueva noticia, la esperanza volvió para los amantes de su música.

MIERCOLES (o sea: mañana) pic.twitter.com/FWAa1ee7nj — bzrp (@bizarrap) November 4, 2025

No obstante, como es frecuente en estos casos algunos seguidores manifestaron temor de que la colaboración tenga relación con sus creencias religiosas, por lo que consideran que podría resultar en algo muy bueno, pero también generar controversia. "Esto me hubiese emocionado más en la época en la que no era evangélico", escribió en la plataforma X (antes Twitter) el usuario @_Verolerolero. Y tú, ¿qué esperas de esta colaboración que se estrenará mañana?

Fuente: Tribuna del Yaqui