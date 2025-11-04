Compositor arremete contra Ángela Aguilar; la acusa de prácticas corruptas y comprar sus premios

Ciudad de México.- El reconocido compositor, Mau Moreno, recientemente ha brindado varias entrevistas, en las que no ha dudado en arremeter en contra de la polémica cantante del regional mexicano, Ángela Aguilar, y dejar en claro que él personalmente acusa de prácticas corruptas a la joven, además de señalar que también compra sus premios y no merece ganarlos por esto.

En medio de las críticas que ha desatado Ángela por el tema Invítame un café, que es un cover con arreglos musicales del tema Gata Bajo La Lluvia de Rocío Durcal, ahora, Moreno ha dejado en claro que para él, pese a que no está haciendo nada ilegal al hablarle cambiado el nombre, sigue siendo una práctica corrupta, señalando que le dio dinero a compositores para ayudarla con este fraude y para ganarse premios musicales.

Moreno declaró que en su opinión, es muy lamentable el que tome esta práctica tan corrupta para hacer este tipo de cosas y poder hacer pasar un tema como propio, poniéndose a ella misma como si fuera compositora, cuando en realidad no es así, y simplemente no es algo moralmente aceptable: "Es muy interesante este caso que se dio con la canción La gata bajo la lluvia, donde Ángela Aguilar, su equipo de gente, cambiaron el título de la canción, el nombre, para registrarla como versión, pero no deja de ser una práctica corrupta".

De la misma manera, señaló que él no culpa a la hija de Pepe Aguilar por esta situación, sino que en realidad es más tema del equipo legal, que la asesora, destacando que ella es muy joven y es influenciable, y en temas legales y los managers, solo buscan sacar más dinero: "Ángela Aguilar es una cantante joven e inexperta en muchos aspectos. Generalmente son los managers quienes buscan cómo sacar más dinero para su artista. Yo ya tengo mi carrera hecha, pero levanto la voz por las nuevas generaciones".

Finalmente, destacó que siente que la joven está en un punto muy vulnerable, y señala que no tiene nada en contra de la esposa de Christian Nodal, pero eso no significa que no vaya a alzar la voz al ver lo que él considera una práctica corrupta e inmoral con el tema de la composición, en especial para los nuevas generaciones que buscan hacerse un lugar de una manera legal y justa dentro de la industria.

Fuente: Tribuna del Yaqui