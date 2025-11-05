Ninel Conde opina sobre el caso de Fátima Bosch y lanza dardo a Alexis Ayala: "Sí contó con apoyo"

Ciudad de México.- Ninel Conde vuelve a estar en medio de la controversia, y esta vez se relaciona con el fuerte enfrentamiento entre Fátima Bosch Fernández, actual Miss Universo México 2025, y Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International y director nacional de Miss Universe Thailand. Sin embargo, en medio del conflicto también se vieron involucrados indirectamente sus excompañeros Alexis Ayala y Aarón Mercury.

En realidad, todo comenzó con un video que publicó el creador de contenido Aarón Mercury, quien defendió a la modelo a través de TikTok. Lo que nadie esperaba fue que, de pronto, también comentara El Bombón Asesino, siendo bastante directa: "Lo mismo que hizo Alexis con Priscila y Mariana. Bravo por esta mexicana que sí contó con el apoyo de sus compañeras", escribió la actriz.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, ni el autor del clip ni el reconocido villano de telenovelas mexicanas han respondido, aunque algunos seguidores sí se han dedicado a debatir el tema en redes sociales. De hecho, varios usuarios aprovecharon para señalar que Ninel es algo incongruente, recordando que durante su participación en La Casa de los Famosos México —especialmente en el grupo del Cuarto Día—, solían excluir a Mar Contreras, incluso en tareas básicas.

Fátima Bosch

En la plataforma X (antes Twitter), uno de los seguidores del reality show comentó: "No se da cuenta de que forma parte de ese sector de la sociedad que ostenta o se cree con algún tipo de poder, y el poder ya no basta sin una práctica coherente y una mejora continua que jamás aplicó en la casa con sus compañeros, sobre todo con las mujeres. Pero en fin", escribió @Gabriel64164825.

No se da cuenta que es parte del sector de la sociedad que ostenta o se cree con algún tipo de poder, y el poder ya no basta sin una práctica coherente y una mejora continua que jamás practicó en la casa con sus compañeros (sobre todo mujeres) pero en fin … pic.twitter.com/wClnnjGOoq — Gaby Olmo (@Gabriel64164825) November 5, 2025

¿Qué pasó entre Ninel Conde y Alexis Ayala?

Como te informamos anteriormente en TRIBUNA, durante la transmisión del popular reality show de Televisa, Ninel y Alexis Ayala protagonizaron varios enfrentamientos. En una ocasión, ella llegó a llamarlo "misógino" e incluso insinuó que tenía un comportamiento violento. Sin embargo, lo que más recuerda la audiencia ocurrió durante una prueba, cuando Ayala le dijo a Elaine Haro "quítate", provocando que la actriz de 49 años saliera inmediatamente en su defensa.

Fuente: Tribuna del Yaqui