VIDEO: Marjorie de Sousa así responde a declaraciones de Julián Gil sobre infidelidad con Gabriel Soto

Ciudad de México.- La reconocida actriz de origen venezolana, Marjorie de Sousa, una vez más se ha visto envuelta en tremendo zafarrancho, debido a que recientemente fue acorralada por la prensa para que respondiera a declaraciones que hizo su expareja, el actor Julián Gil, con respecto a su presunta infidelidad con Gabriel Soto, además de su tema legal por la custodia de su hijo.

Como se sabe, desde hace varios meses que Gil está dando de que hablar, ante sus declaraciones en contra de Sousa en el reality Secreto de Parejas, en donde aseguró que su ex fue la verdadera culpable de la separación entre Gabriel y Geraldine Bazán, asegurando que fue ella la que los separó y cuando llegó Irina Baeva ya estaban con una relación fracturada y casi insalvable. Ante esto, Gabriel salió a negar lo dicho mientras que Marjorie eligió guardar silencio.

Pero, no conforme con este escándalo, el presentador de El Conquistador, una vez más arremetió contra la venezolana por el tema de su pelea legal por la custodia de su hijo Matías, asegurando con mucha tristeza que teme que su pequeño no sepa quién es y que ella le cuente mentiras: "Yo no sé si sabe que yo soy el papá, porque si sabe que soy el papá me preocupo más. Si él sabe que yo soy el papá y esto lo he dicho más de una ocasión, es más preocupante. Porque entonces, ¿qué cuento se le está haciendo? Es peor, porque mientras más tiempo pasa es menos tiempo que yo puedo compartir con el niño. Entonces, ¿cómo me va? Pues peor".

Julián Gil confiesa su mayor miedo: que su hijouD83DuDE14 ya no lo reconozca tras más de ocho años sin verlo uD83DuDC94 https://t.co/xUnqPPcUFe — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 22, 2025

Ante todas estas declaraciones tan polémicas, en las que la villana de Amores Verdaderos a preferido callar, la prensa ha tratado de buscar una respuesta de Sousa, y ahora, durante uno de los eventos de Televisa, a lo que asistió la actriz, se le abalanzaron encima, creando una vez más un intenso zafarrancho entre la prensa y el artista, en este caso Marjorie, tratando de que dé sus primeras declaraciones públicas del tema.

Pese a que ella se ha negado rotundamente a dar sus declaraciones, se vio visiblemente molesta por todo el interés que sigue generando este tema y pide que la dejen tranquila y no hablará más del caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui