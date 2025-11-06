Conoce quién ganaría la salvación en 'La Granja VIP' y a quién pondría en la placa de eliminación

Ciudad de México.- Este jueves 6 de noviembre, se sabrá quién conseguirá ganar el Juego de la Salvación, dentro de La Granja VIP, lo que le dará la oportunidad, no solo de salir de riesgo de eliminación, sino que podrá sacar a alguien de la placa de nominados, además de que podrá traicionar a uno de sus compañeros, y salvar a un segundo, pero para meter en su lugar a otro, como pasó con Carolina Ross en la primera semana o con Alfredo Adame en la segunda.

El pasado miércoles 5 de noviembre, en el reality de TV Azteca se vivió la cuarta ronda de nominación de la temporada, que es conocida como La Asamblea, en la que los participantes pasaron y nominaron cara a cara, a aquellos que desean que sean eliminados de la competencia. En esta ocasión, aquellos que les tocó estar a merced del público, fue a Alberto del Río, Lolita Cortés, que habían quedado nominados automáticamente desde antes de la Asamblea, Eleazar Gómez, Manola Díez y Alfredo Adame.

Pero, de esta lista de cinco nominados, solamente tres de ellos llegaran al domingo, esto pues, este jueves 6 de noviembre estará el juego de la salvación, en la que uno de los participantes que están nominados, ganen esta carta, y se salven a ellos y a otros de los nominados, y que el próximo viernes realicen la traición, eligiendo sacar a otro de los nominados, pero cambiándolo por otro. Por ejemplo, si gana la 'Juez de Hierro' de La Academia, se salvaría a ella, sacaría a 'El Patrón', y mandaría a Kike Mayagoitia en su lugar.

Así #LaGranjaVIP hoy:



• Adame vs El Patrón

• Adame vs Lolita Cortés

• Adame vs Manola Diez

• Kike Mayagoitia vs Eleazar Gómez

• Eleazar Gómez vs Kim Shantal



*Que la próxima asamblea sea en un ring uD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23 pic.twitter.com/f1b2o0K8rZ — MÁS FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) November 6, 2025

En cuestiones físicas, si el juego es de destreza, fuerza, velocidad y agilidad, los posibles ganadores serían el exluchador de la WWE, o el reconocido exactor de Televisa, son los favoritos para ganar, dado a que son de los más atléticos de la competencia, y según sus palabras, salvarían tanto a Gómez como a El Patrón, mientras que si es de habilidad, equilibrio o de inteligencia, se dice que Cortés, el expresentador de Hoy o Díez, serían quienes ganarían.

Cabe mencionar que en la cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, del programa Vaya Vaya, lanzó la primera encuesta para saber a quién salvaría el público, y en caso de que no hubiera la salvación o la traición, basado en esta encuesta, el primero en salvarse sería Adame con el 32 por ciento de votos a favor, el segundo Eleazar con el 27 por ciento, en tercero Lolita con el 19 por ciento, en cuarto Manola con el 13 por ciento, y por último Alberto con el 9 por ciento, lo que lo haría el eliminado del domingo 9 de noviembre.

Fuente: Tribuna del Yaqui