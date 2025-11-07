Aparece de nuevo el tema NXIVM: Ludwika Paleta y Emiliano Salinas, en el centro de la polémica

Ciudad de México.- Una de las actrices polacas más reconocidas en México, sin duda alguna, es Ludwika Paleta, quien recientemente fue entrevistada por el programa Ventaneando. Como era de esperarse, fue cuestionada sobre la organización NXIVM, así como por el papel que tuvo su esposo, Emiliano Salinas, en relación con dicho grupo. Cabe recordar que, durante el juicio celebrado en Nueva York contra el líder de la secta, Keith Raniere, el padre de los hijos de Ludwika fue señalado como supuesto cómplice.

Este tema volvió a cobrar relevancia tras las controversiales declaraciones realizadas por Dalílah Polanco dentro de La Casa de los Famosos México 2025. La actriz es una amiga cercana de la intérprete de María Joaquina Villaseñor en la telenovela infantil Carrusel (1989). Sin embargo, la exestrella de Televisa dejó claro que no planea hablar sobre un asunto que, según ella, no le compete directamente.

"Simplemente… yo asumo lo que es mío y contesto las preguntas que tienen que ver conmigo, de lo que soy responsable. De lo mío les cuento y no me deslindo, pero de lo otro, que no me pertenece, pues es como si te hablaran de algo que no tiene nada que ver contigo", enfatizó ante diversos reporteros durante la alfombra roja del estreno de Después, película en la que también participa su hijo Nicolás Haza.

Dalílah Polanco formó parte de NXIVM

De hecho, las preguntas no se detuvieron ahí, ya que los medios también quisieron saber el paradero de Emiliano Salinas. Conviene recordar que, en 2019, el diario El Universal publicó que el hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari negó rotundamente haber participado en las prácticas de Raniere. Según el reporte, en 2018 una conocida suya, quien formaba parte de NXIVM, le contó su experiencia y él de inmediato decidió cortar todo vínculo con el grupo.

¿Dónde está ahora Emiliano Salinas?

"No vive en México, se quedó cuidando a mis chiquitos. Estoy muy feliz, muy tranquila, afortunadamente", declaró con firmeza Ludwika a los reporteros. En la actualidad, se sabe poco sobre la vida profesional del analista financiero, cuyo perfil de Instagram no se actualiza desde 2018. Entre sus actividades, se desempeña como coordinador general del movimiento En Lak’ech en México.

Fuente: Tribuna del Yaqui