Hija de Poncho de Nigris arremete en su contra y lo acusa de abandono; así le responde el actor

Ciudad de México.- La joven Ivana de Nigris, que es mayormente conocida por ser la hija mayor de Poncho de Nigris, acaba de causar un gran revuelo en redes sociales, debido a que no ha dudado en arremeter en contra del influencer regiomontano, incluso lo ha acusado de abandono, por lo que el también actor y cantante ha decidido darle una contundente respuesta en las redes sociales.

Hace unas cuantas horas, Ivana en su cuenta de TikTok compartió un mensaje en el que afirma que su padre solo está mintiendo diciendo en todos lados que la extraña y demás, pero no le llama, ni siquiera en su cumpleaños, además de señalar que ella sigue esperando disculpas por todo el drama que hizo por sus XV's años: "Es raro, tanto que me ‘extraña’, pero ni siquiera me felicitó en mi cumple. Yo no extraño a nadie, vivo muy feliz. Estoy estudiando. Mi papá debería pedirme disculpas por todas las cosas que provocó".

Pero eso no fue todo, pues señaló que por culpa de esa polémica, Ivana declaró que los fans del exparticipante de Secretos de Parejas, se han ido en su contra y le han dejado terribles mensajes desde ese momento, por lo que ella no está para perdonar a nadie, solo Dios: "Todos sus fans vienen a decirme cosas, y la mayoría son mujeres. No me interesa estar en una casa donde me hacen sentir que no pertenezco. Solo Diosito para perdonar, pero él me dijo que no cree en Dios".

Yo estoy bloqueado de todos los accesos para poder hablar con mi hija Ivana. A raíz de eso me abrieron de todo, me bloquearon de todo, no hay acceso a nada

Yo lo único que quiero es estar en paz con todos. Si la niña le interesa en algún momento ver a su papá, yo estoy puesto para estar con ella

Fuente: Tribuna del Yaqui